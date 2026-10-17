"Si yo fuese Vinicius hubiese forzado mi salida en verano": Mourinho se lanza contra fans del Real Madrid

El entrenador portugués defendió al brasileño después del partido en el Santiago Bernabéu ante la Roma

El difícil momento que vive Vinicius en el Real Madrid ha provocado las críticas de los aficionados; sin embargo, José Mourinho salió a defenderlo asegurando que no se merece esto: "probablemente hubiera forzado una salida este verano a un club y un estadio que le respeten", destacó el portugués tras el juego ante la Roma.

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¿Qué dijo Mourinho?

El lusitano destacó que el brasileño no tuvo la culpa de su rendimiento: "Vinicius ha tenido un partido muy difícil. El principal culpable de su partido es Gasperini, que nos atacó por una sola banda. Tres hombres contra Cucurella y él. Es difícil hacer cambios como entrenador porque hay información que no llega bien."

"Lo que me molestó es la naturaleza del segundo gol en un momento en el que el partido está tranquilizado y equilibrado. Sabíamos cómo saltaban al hombre y Vini ahí tiene que asegurar balón o una falta. Pero ya está. No pasa nada. Hice cinco cambios, es parte del futbol. La intensidad es altísima y es difícil jugar a 200 por hora los 90 minutos", destacó en su conferencia de prensa previo al duelo ante Sevilla.

José Mourinho en el partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid en LaLiga | AP

Respaldo a Vini

Mourinho insistió su respaldo en el atacante, incluso resaltó que lo pondría de titular ante el Leipzig: "El futuro de Vini es trabajar más que aquellos que tienen que jugar cada partido. Sin prometer nada, pienso que el miércoles jugará de titular en Champions. Sobre los cuatro partidos, estoy contento porque pensaba que le iban a sancionar más. Pensaba que los gatos escondidos le iban a meter un partido o dos más. No hablamos más."

"Es un chico espectacular con el que es muy fácil tener una buena relación. Me gusta mucho y es fantástico. Tiene un valor tremendo porque consigue vivir y sobrevivir con una sonrisa", catapultó con sus elogios.

Vinicius Junior celebra un gol con Real Madrid | AP

Sin embargo, llegó el punto en que resaltó que no se merece lo negativo dentro del Real Madrid: "Si fuese yo, probablemente no estaría aquí. Este verano último hubiera forzado una salida a un club y estadio que respete."

"Por amor al club y a la ciudad, por creer que se puede mejorar, renovó y sigue con esa sonrisa. Le pueden influir negativamente porque es humano, pero quitarle esa alegría no creo que alguien lo vaya a hacer", destacó el entrenador portugués.

Cabe mencionar, que Vinicius no podrá tener participación en los próximos partidos con el Real Madrid en LaLiga luego de que terminara suspendido con cuatro juegos tras lo motivos ocurridos ante el Villarreal.