El futbolista turco protagonizó una acción polémica con Peque Fernández al minuto 22, que no fue sancionada con expulsión. Ocho minutos después abrió el marcador para los Merengues

El Real Madrid se adelantó en el marcador ante el Sevilla en medio de la polémica. Al minuto 22, Arda Güler protagonizó una acción con Peque Fernández en la que el jugador sevillista terminó tendido en el césped, lo que provocó reclamos de sus compañeros por una posible tarjeta roja para el mediocampista turco.

La jugada no derivó en una expulsión y el encuentro continuó. Sin embargo, la controversia quedó en el ambiente del Santiago Bernabéu, especialmente porque Güler se convirtió en protagonista poco después: al minuto 30 marcó el 1-0 para el Real Madrid y, siete minutos más tarde, Kylian Mbappé amplió la ventaja a 2-0 antes del descanso.

Arda Güler protagoniza la polémica ante el Sevilla

La acción ocurrió cuando Güler tuvo un contacto con Peque Fernández que generó dudas sobre si el turco había lanzado un codazo. Los futbolistas del Sevilla reclamaron una sanción más severa, pero el árbitro no mostró la tarjeta roja y el VAR no provocó una modificación de la decisión.

La jugada también abrió el debate arbitral. El exárbitro Iturralde González señaló que la sanción dependería de dónde se hubiera producido el contacto y de su intensidad: si el golpe había sido en el rostro, correspondía una roja; si había sido en el pecho y sin fuerza excesiva, podía bastar con una amarilla. La falta de imágenes claras dificultó valorar la acción con precisión.

Arda Güler marca un golazo ante el Sevilla para poner a ganar al Real Madrid | AP

Güler y Mbappé ponen al Real Madrid 2-0 antes del descanso

Apenas ocho minutos después de la jugada polémica, Arda Güler adelantó al Real Madrid al minuto 30 con un disparo desde fuera del área. Así, el futbolista turco pasó de estar en el centro de las reclamaciones del Sevilla a celebrar el primer gol del encuentro.

El conjunto merengue amplió su ventaja al minuto 37, cuando Kylian Mbappé firmó el 2-0. De esta manera, el Real Madrid se fue al descanso con una diferencia de dos goles, mientras la acción de Güler con Peque Fernández permanecía como uno de los momentos más discutidos de la primera mitad.

Kylián Mbappé sigue marcando, ahora contra el Sevilla | AP

Sevilla se queja por la acción de Güller

A lo largo del encuentro el Sevilla fue llevando su seguimiento de este, pero algo que llamó la atención fue que protestaron desde su cuenta de X la acción de Arda que no fue sancionada como roja.