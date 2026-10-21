Champions League: Lo mejor, lo peor y la sorpresa del inicio de la Jornada 3

Champions League: Lo mejor, lo peor y la sorpresa del inicio de la Jornada 3 | AP

En la actividad de este martes, el torneo europeo presentó duelos de alta intensidad y resultados sorpresivos

Martes de Champions League, que brindó a la afición partidos como el Paris Saint-Germain vs. Barcelona y Liverpool vs. Villarreal, que tuvieron lluvia de goles para generar un buen espectáculo para los aficionados.

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¿Qué fue lo mejor de la jornada de la Champions League?

En esta tercera fecha del torneo europeo, figuras de distintos clubes destacaron, pero PSG como equipo brilló al vencer contundentemente a una gran versión del Barcelona, que llegaba invicto en todas las competencias.

A pesar de que el Barça puso resistencia y Lamine Yamal puso el empate tras una genialidad en su jugada, los de Luis Enrique encontraron la forma de irse adelante con gol de Vitinha y cerrar el partido con la anotación de Fabián Ruiz para dejar las cosas 4-2.

En cuanto a individualidades, Phil Foden anotó un triplete para impulsar al Manchester City para la victoria de 5-1 sobre AEK de Atenas. El atacante inglés también registró una asistencia para convertirse en la figura del partido.

Para el Liverpool, Alexis Mac Allister y Rio Ngumoha se crecieron para evitar la caída a manos del Villarreal. El argentino hizo un doblete y el joven atacante de Inglaterra hizo dos asistencias para sellar el 4-3.

Jugadores de Liverpool en entrenamiento previo a su partido de Champions League | AP

Lo peor de la jornada de Champions League

Fermín López tuvo una oportunidad clara en un mano a mano con Matvey Safonov. El mediocampista español no pudo definir de manera correcta, e incluso le propinó un fuerte golpe a Willian Pacho que incluso pudo ser tarjeta roja.

Porto, de Santiago Giménez, no ha podido ganar en esta edición de la Champions League, y en este tercer encuentro, contra PSV, la caída fue de 0-1, con el delantero mexicano sin actividad.

El error de Virgil van Dijk en el primer gol del Villarreal fue ajeno al nivel que ha mostrado en su carrera, con un despeje de cabeza deficiente que le dio la oportunidad de marcar a George Mikautadze.

Sergino Dest se quita una falta de un defensa del Porto | AP

La sorpresa

Stuttgart aparece como la gran sorpresa de esta temporada de Champions League, con tres partidos sin perder, el más reciente contra Atlético de Madrid, con un resultado de 1-1, que también tuvo actividad de Obed Vargas.