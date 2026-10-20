Guus Til celebra el tanto con el que se PSV se quedó con el triunfo | AP

Con un gol de Guus Til, el conjunto neerlandés se impuso 1-0 en el Estadio do Dragão y sumó tres puntos importantes en la tercera jornada de la fase de liga

El PSV Eindhoven consiguió una victoria de oro en su visita al Porto de Portugal, al imponerse por 1-0 en la tercera jornada de la Champions League 2026-27. Guus Til marcó el único tanto del encuentro, disputado este martes en el Estadio do Dragão, para darle al conjunto neerlandés su primer triunfo en la competición.

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El resultado permitió al PSV llegar a cuatro puntos y colocarse provisionalmente en la 16.ª posición de la clasificación general, dentro de la zona de acceso a los playoffs. Por su parte, el Porto sufrió su tercera derrota consecutiva y cayó al 33.º lugar, todavía sin sumar unidades en la fase de liga.

Guus Til marca la diferencia en un duelo disputado

El encuentro tuvo oportunidades para ambos equipos desde los primeros minutos. Ivan Perišić intentó abrir el marcador para el PSV con un remate de cabeza, mientras que el Porto respondió con aproximaciones peligrosas, incluido un disparo que terminó estrellándose en el poste.

Después del descanso, el conjunto neerlandés encontró la recompensa a su insistencia. Al minuto 57, una jugada en la que participaron Esmir Bajraktarević y Sergiño Dest terminó con la intervención de Sven Mijnans, cuyo remate fue aprovechado por Guus Til para enviar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0 definitivo.

Esmir Bajraktarevic maneja el balón en el juego ante Porto | AP

El Porto intentó reaccionar y buscó el empate durante el tramo final, pero se encontró con una defensa neerlandesa que resistió la presión. El guardameta Matěj Kovář también resultó determinante con sus intervenciones para conservar la ventaja y asegurar los tres puntos para los visitantes.

Porto se hunde y PSV mira hacia la siguiente jornada

La derrota agrava el panorama europeo del Porto, que ya había perdido ante el Manchester City y el Real Betis en sus dos primeras presentaciones. El equipo portugués necesitará reaccionar en sus próximos compromisos si quiere mantener opciones de avanzar en la Champions League.

Sergino Dest se quita una falta de un defensa del Porto | AP