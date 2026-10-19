El equipo culé anunció en redes la llegada de sus jugadores para encarar un duelo importante en la campaña

El aplastante Barcelona de Hansi Flick ha llegado a París para enfrentar al vigente bicampeón de la UEFA Champions League, PSG, en uno de los duelos más relevantes que tendrá la tercera jornada de la competición de clubes más importante en Europa. A través de sus redes, los culés anunciaron que han aterrizado en tierras parísinas.

Todos los convocados para el partido se han presentado de manera elegante, portando un traje que el club les brinda para resaltar aún más en cada sede que visitan, siendo una de las más importantes la de este martes, por varios factores como su reencuentro con Luis Enrique.

El Barça visita París

Barcelona ha aterrizado en París con la ilusión de incrementar todavía más la implacable racha con la que cuentan por el momento, pues no ha habido equipo que pueda ganarles en lo que va de la campaña. Dentro de los jugadores que la afición blaugrana más espera ver, el video que compartieron en redes muestra la llegada de Lamine Yamal con semblante serio, a Raphinha como el primero en descender por la escalera y a algunos de los refuerzos más relevantes.

Anthony Gordon, Gabriel Jesús y Karim Adeyemi bajaron del avión al mismo tiempo, uno detrás del otro, apenas por delante del 10 culé. Los españoles Gavi, Fermín, Rodri y Dani Olmo también bajaron al mismo tiempo y todo terminó con Cubarsí, Frenkie De Jong y más sonriendo ante la llegada a tierra del PSG.

Como parte de lo que Hansi Flick ha demostrado, la elegancia no se hizo esperar en la vestimenta del Barcelona, pues todos y cada uno de los jugadores convocados vestía un traje en un gris oscuro, acompañado de una corbata guinda con camisa blanca, una gran mezcla de colores que por supuesto resalta más la llegada de los blaugranas.

El implacable equipo culé

El Barcelona de Hansi Flick llega a París para enfrentar al PSG en la Champions League atravesando uno de los mejores momentos ofensivos de su historia. El conjunto blaugrana acumula 48 goles en sus primeros 11 partidos oficiales de la temporada 2026-2027, una cifra que lo convierte en el equipo español con el mejor arranque goleador de todos los tiempos, superando una marca que llevaba más de ocho décadas vigente.

La contundente victoria por 5-2 frente al Real Betis permitió que los culés superaran el registro del Sevilla de la temporada 1940-1941, que había conseguido 46 anotaciones en sus primeros 11 encuentros. Además, el Barcelona presume una ofensiva en la que 13 futbolistas diferentes han conseguido marcar, demostrando que su poder goleador no depende exclusivamente de sus principales figuras, como Lamine Yamal y Raphinha.

Lamine Yamal ríe con Dani Olmo tras golear al Betis | AP