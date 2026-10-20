El mediocampista mexicano finalmente tuvo actividad en la actual temporada con los Colchoneros

La espera fue larga, pero finalmente Obed Vargas debutó en la Champions League. El mediocampista mexicano no había jugado con Atlético de Madrid en toda la Temporada 2026-27, pero finalmente este martes sumó sus primeros minutos en el empate a un gol en la visita a Stuttgart.

El jugador de la Selección Mexicana ingresó al minuto 78 en la visita de los Colchoneros a Stuttgart, en lugar de Julián Álvarez. Con ello, además debutó en el torneo de la UEFA, ya que la campaña pasada, Diego Simeone no utilizó al mexicano en ninguno de los partidos del certamen continental.

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Debut condicionado para Obed Vargas

Luego de un mercado de fichajes en el cual circularon muchos rumores sobre una posible salida en préstamo, Obed terminó por quedarse con el conjunto rojiblanco. Sin embargo, el 'Cholo' Simeone no recurrió a él ni en LaLiga ni en la Champions League hasta este martes en el Mercedes Benz Arena.

Con el marcador 1-1 y la inferioridad numérica, el estratega colchonero decidió ajustar su mediocampo y la zaga, para no exponerse a la derrota. Por ello, al minuto al 68, luego de la expulsión de Morten Hjulmand, Johnny Cardoso reemplazó a Alex Baena, y al 78' Robin Le Normand reemplazó a Pablo Barrios y Obed a Julián, autor del gol de los españoles.

Jugadores de Atlético de Madrid en celebración en la Champions League | AP

De esta forma, el mexicano sumó sus primeros 17 minutos (cinco de compensación) en la Temporada 2026-27 en general en todas las competencias. Hasta ahora, Vargas se había quedado en la banca en cuatro juegos de la Liga y ante Liverpool en Champions League, mientras que contra Manchester United y en cinco juegos del torneo nacional ni siquiera fue convocado.

Atlético de Madrid sale vivo de Alemania

El tanto de Jamie Leweling al minuto 36 condicionó a los Colchoneros, que encontraron el empate apenas iniciado el segundo tiempo gracias a Julián Álvarez. Fue el primer gol para el argentino esta temporada, en la cual empieza a retomar la confianza luego de su fallido fichaje con Barcelona tras la Copa del Mundo.

Con este resultado, sumado a la derrota de los culés y otros resultados, los alemanes tomaron el tercer puesto de la tabla con siete puntos. Mientras que el conjunto rojiblanco empieza a rezagarse en la lucha por clasificar directo a Octavos de Final y se ubica en el sitio 15 con cuatro unidades; ambos a la espera de los resultados del resto de la jornada.