El juvenil cuenta con ambas nacionalidades; pero, sigue siendo una incertidumbre a qué representativo elegirá

Paxon Ruffin se ha convertido en la nueva sensación del futbol mexicano tras su debut con los Rayados de Monterrey; sin embargo, aun sigue siendo una incógnita a que selección representará debido a que cuenta con la nacionalidad mexicana y estadounidense.

De acuerdo con información de René Tovar, el elemento no ha decidido y se encuentra en un 50/50 aunque asegura que lo han tratado muy bien en México y por ahora no lo van a presionar para elegir.

¿Quién es Paxon Ruffin?

Paxon Levi Ruffin Tamez es uno de los jóvenes talentos que comienzan a llamar la atención dentro de las Fuerzas Básicas de los Rayados. El futbolista de 16 años, nacido el 28 de enero de 2010 en Florida, Estados Unidos, cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

Paxon Ruffin, debut con Monterrey | IMAGO7

Actualmente forma parte de la estructura juvenil del Monterrey. Se desenvuelve principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también puede desempeñarse como extremo por ambas bandas.

Ruffin llegó a Rayados después de pasar por procesos formativos en Florida Elite Soccer Academy, VVV-Venlo de Países Bajos y Silva Select. Se incorporó a la cantera albiazul en 2024.

Paxon Ruffin y un compañero, con los Rayados de Monterrey | IMAGO7

Antecedentes con Selección mexicana

Los antecedentes con la Selección Mexicana se destaca desde el Campeonato Sub-15 de Concacaf 2025, donde fue pieza importante para que México conquistara el título. Ruffin marcó contra Honduras, volvió a aparecer en las semifinales ante Costa Rica y también anotó en la final frente a Estados Unidos en el 5-0.

Su proceso también estuvo ligado con la Sub-16, categoría con la que fue convocado al Torneo de Montaigu en Francia en 2026. Además, en agosto de este año apareció nuevamente en la convocatoria del representativo mexicano Sub-16 para el Torneo Internacional de Canteras de la Liga MX.

Cabe mencionar, que también tuvo participación con la Sub 17 de Estados Unidos y lo ha representado en diversas competiciones internaciones, así que por ahora la situación se encuentra dividida.