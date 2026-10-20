Matías Almeyda abre la puerta a los jóvenes de Rayados; la Regla de Menores, otro reto

Monterrey suma dos debuts juveniles en el Apertura 2026 con Aldo Patricio De Nigris y Paxon Ruffin, mientras busca remontar en la tabla de minutos para menores

Matías Jesús Almeyda ha comenzado a darle oportunidades a las Fuerzas Básicas de Rayados durante el Apertura 2026. Aldo Patricio De Nigris y Paxon Ruffin son dos de los juveniles que recibieron la oportunidad de estrenarse con el primer equipo bajo la dirección técnica del argentino, quien ahora también tiene la tarea de impulsar a los jóvenes en medio de la presión por cumplir con la Regla de Menores.

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¿Cómo fueron los debuts?

El primero en dar el salto fue Aldo Patricio De Nigris, delantero de 18 años e hijo del histórico atacante albiazul Aldo de Nigris. El juvenil debutó el 15 de agosto, durante la Jornada 4, cuando ingresó al minuto 64 en la goleada de 6-1 sobre FC Juárez. Su presentación representó un nuevo capítulo para una familia ligada a la historia del Monterrey.

Aldo Patricio de Nigris, jugador de Rayados | MEXSPORT

Más recientemente, Paxon Ruffin recibió su oportunidad frente a Pachuca, en la Jornada 12 del torneo. El mediocampista mexicoamericano, de 16 años, ingresó al minuto 77 en la victoria de 3-2 de Rayados y se convirtió en el debutante más joven en la historia del club, al superar el registro que pertenecía a Misael Domínguez. La decisión de Almeyda también permitió sumar minutos importantes para la formación de los juveniles albiazules.

Sin embargo, el equipo todavía tiene un largo camino por recorrer en la Regla de Menores. Después de la Jornada 12, Rayados ocupa el último lugar de la clasificación con 570 minutos acumulados y tiene pendientes 600 para alcanzar la cantidad requerida. Por ello, se espera que Ruffin y De Nigris continúen recibiendo oportunidades, junto con César Garza e Iker Fimbres, dos futbolistas formados en la institución que pueden ayudar a cubrir la cuota durante el cierre del campeonato.

Paxon Ruffin, debut con Monterrey | IMAGO7

El récord del “Tano” Ortiz con Rayados

La apuesta por los jóvenes también permite comparar el trabajo de Almeyda con el de sus antecesores. Durante el Apertura 2023, Fernando Ortiz estableció una marca para el club al debutar a siete jugadores de Fuerzas Básicas en el torneo: Víctor López, Ángel Jordán, César Bustos, César Garza, Isidro Suárez, Ricardo Rentería y Joaquín Moxica, superando la marca en el apertura 2018 de Diego Alonso con seis.

Fernando 'Tano' Ortiz, exdirector técnico de Santos Laguna en la Liga MX | IMAGO 7

Posteriormente, durante el Apertura 2024, Martín Demichelis dio la oportunidad de debutar en Liga MX a Aldahir Valenzuela. En el caso de Domènec Torrent, su gestión se desarrolló entre mayo de 2025 y marzo de 2026, sin debut alguno.