Imanol Alguacil lanza elogios a la Hormiga González tras su ingreso de cambio ante Panetolikos

El atacante mexicano entró de cambio al minuto 80

Armando “Hormiga” González sigue perdiendo protagonismo dentro de la cancha, luego de sus pocos minutos disputados en los últimos juegos; sin embargo, Imanol Alguacil dedicó palabras de elogios a los recambios entre ellos el mexicano tras la victoria ante Panetolikos.

¿Qué dijo el DT de Olympiacos?

El entrenador del Olympiacos resaltó los recambios ejecutados: “La respuesta de los jugadores que menos estaban participando (Armando González y los recambios) ha sido muy buena.”

Imanol Alguacil, DT de Olympiacos | AP

Asimismo, fue autocrítico mencionando que bajó la intensidad de su equipo en la segunda parte: “Evidentemente, después en el segundo tiempo hemos bajado un poquito el nivel. Ellos también nos han generado un par de ocasiones de peligro.”

“La respuesta de todos los jugadores está siendo fenomenal. Y por eso es más fácil en este tipo de situaciones hacer, como hemos hecho hoy, siete cambios”, catapultó el estratega español.

'Hormiga' González en celebración con Olympiacos | X: @olympiacosfc

Los números de la Hormiga González

González volvió a tener poco más de 10 minutos con el Olympiacos que terminó ganando 2-0 al Panetolikos en la Jornada 7 de la Super Liga de Grecia y ahora han pasado 6 partidos en liga sin poder estrenarse como goleador.

Cabe mencionar que en esta recopilación no se toma en cuenta juegos de Copa y competencias europeas en donde ha logrado una suma de cuatro goles y dos asistencias desde su llegada a Europa.

Pese a que los números no lo han acompañado en la Liga el mexicano mantiene un buen promedio de goles en sus últimos cotejos en comparación con sus principales competencias en la plantilla del equipo.

Armando González aparece con un 0.57 goles por partido, mientras tanto, Roman Yaremchuk suma un gol en el mismo número de encuentros y su promedio es de 0.14 y finalmente Ayoub El Kaabi con un gol en tres juegos tiene 0.33.