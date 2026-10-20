El Betis busca mantener su paso perfecto en el torneo continental, mientras que el Feyenoord necesita sumar para escalar posiciones

El Real Betis y el Feyenoord se enfrentan este miércoles 21 de octubre, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en la tercera jornada de la Champions League 2026-27. El encuentro se disputará en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, y podrá seguirse en territorio mexicano por FOX One y HBO Max, de acuerdo con la programación de las plataformas.

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¿Cómo llegan Betis y Feyenoord a la Champions League?

El Real Betis llega con seis puntos después de ganar sus dos primeros compromisos de la fase de liga, resultados que lo colocan en la novena posición de la clasificación general antes de la tercera jornada. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini derrotó 3-2 al Lille y repitió ese marcador ante el Porto, por lo que intentará sumar su tercera victoria consecutiva.

Sin embargo, el conjunto verdiblanco viene de sufrir una derrota por 2-5 frente al Barcelona en LaLiga, resultado que buscará dejar atrás ante su afición. El Betis también tendrá que afrontar la ausencia del delantero Cucho Hernández, quien sufrió una lesión muscular en el compromiso liguero.

Del otro lado, el Feyenoord ocupa el puesto 23 con tres unidades, producto de una victoria y una derrota. El cuadro neerlandés perdió 1-5 ante el Barcelona en su presentación europea, pero reaccionó en la segunda jornada con un triunfo de 3-2 sobre el Como, por lo que buscará dar la sorpresa en territorio español.

Álvaro Fidalgo festeja en la banca con los jugadores de Real Betis | AP

Jugadores a seguir en el Betis vs Feyenoord

Entre los futbolistas a seguir destaca Antony, atacante del Real Betis que aporta desequilibrio y velocidad por las bandas, además de Abde Ezzalzouli, quien también puede marcar diferencias en el uno contra uno. En la zaga, Marc Bartra será uno de los hombres importantes para contener los ataques del rival, mientras que el mexicano Álvaro Fidalgo buscará aprovechar los minutos que pueda recibir en el encuentro.

Por el Feyenoord, el delantero japonés Ayase Ueda es uno de los nombres a tener en cuenta por su capacidad para generar peligro en el área. También será importante el desempeño colectivo del conjunto de Róterdam, que necesita mejorar sus registros defensivos como visitante para competir ante un Betis que ha comenzado con fuerza su participación europea.

Equipo del Feyenoord | x:@Feyenoord