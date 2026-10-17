Álex Baena marcó al minuto 89 para darle los tres puntos al conjunto rojiblanco, que contó con el mexicano entre sus suplentes en la Jornada 9 de LaLiga

El Atlético de Madrid consiguió una importante victoria por 1-0 frente al Espanyol en la Jornada 9 de LaLiga. Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, Álex Baena apareció al minuto 89 para darle el triunfo al equipo dirigido por Diego Simeone, que mantuvo su buen paso en la competición española.

La otra noticia para el futbol mexicano fue la presencia de Obed Vargas en la convocatoria del conjunto colchonero. El mediocampista estuvo en la banca durante el encuentro disputado en el estadio del Espanyol, aunque nuevamente no recibió la oportunidad de ingresar al terreno de juego.

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Álex Baena rescata al Atlético de Madrid ante el Espanyol

Desde los primeros minutos, el Atlético de Madrid tomó la iniciativa y buscó abrir el marcador mediante la posesión del balón y las aproximaciones al área rival. Sin embargo, el conjunto local consiguió resistir los ataques rojiblancos y encontró en su guardameta, Fortuño, a uno de sus principales argumentos para mantener el empate.

El equipo de Simeone generó oportunidades para adelantarse en el marcador, pero se encontró con una defensa bien organizada. Incluso, el Espanyol también estuvo cerca de sorprender antes del descanso, cuando un disparo de Leandro Cabrera se estrelló en el travesaño de la portería defendida por Jan Oblak.

Para la segunda mitad, el Atlético incrementó la presión en busca del gol que le permitiera llevarse los tres puntos. Marcos Llorente estuvo cerca de romper la igualdad con un disparo que nuevamente terminó en el larguero, mientras los minutos transcurrían sin que los visitantes pudieran concretar sus aproximaciones.

Cuando el empate parecía inevitable, apareció Álex Baena. Al minuto 89, el mediocampista español encontró espacio cerca de la frontal del área y sacó un potente disparo que venció al guardameta del Espanyol para firmar el 1-0 definitivo. De esta manera, el Atlético consiguió una victoria agónica que premió su insistencia durante el encuentro.

Julián Álvarez y el Atlético de Madrid jugando ante el Espanyol | AFP

Obed Vargas estuvo convocado, pero no tuvo actividad

Por su parte, Obed Vargas volvió a formar parte de la convocatoria del Atlético de Madrid para un partido de LaLiga. El futbolista mexicano apareció entre los suplentes para el compromiso ante el Espanyol, una señal de que estuvo considerado por el cuerpo técnico para el encuentro.

Sin embargo, el mediocampista no ingresó al terreno de juego y tuvo que conformarse con observar desde la banca la victoria de sus compañeros nuevamente. Vargas continúa a la espera de una oportunidad para sumar minutos oficiales con el conjunto rojiblanco.