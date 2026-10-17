Obed Vargas y su oportunidad de oro: el mexicano puede tener minutos ante Espanyol por lesiones de compañeros

Las ausencias de Koke y Johnny Cardoso podrían darle actividad al Seleccionado Mexicano

Obed Vargas podría estar cerca de regresar a la actividad con el Atlético de Madrid, luego de ser incluido en la convocatoria de Diego Pablo Simeone para el enfrentamiento ante el Espanyol, correspondiente a la Jornada 9 de LaLiga. El mediocampista mexicano recibió una oportunidad inesperada debido a las bajas que presenta el conjunto rojiblanco en el centro del campo.

El futbolista mexicano buscará aprovechar esta situación para recuperar protagonismo dentro del equipo español, después de permanecer 145 días sin disputar un partido oficial con el primer equipo. Su inclusión en la lista representa una nueva posibilidad de demostrar sus cualidades y convencer al entrenador argentino de que puede convertirse en una alternativa para la plantilla.

Obed Vargas sale a calentar con Atlético de Madrid | IG: @atleticodemadrid

¿Por qué Diego Simeone convocó a Obed Vargas con Atlético de Madrid?

La convocatoria de Obed Vargas responde principalmente a las ausencias de Koke y Johnny Cardoso, dos futbolistas importantes en el esquema del Atlético de Madrid. El capitán rojiblanco presenta molestias físicas, mientras que el mediocampista estadounidense quedó descartado debido a un cuadro de gastroenteritis aguda.

Ante este panorama, Diego Simeone se vio obligado a buscar alternativas para reorganizar su mediocampo, situación que favoreció al futbolista mexicano. Aunque todavía no está confirmada su participación como titular, Vargas aparece como una opción para ingresar desde el banquillo e incluso podría competir por un lugar en la alineación inicial.

La última participación oficial del mediocampista con el Atlético de Madrid se remonta al 24 de mayo de 2026, cuando el conjunto colchonero sufrió una derrota de 5-1 frente al Villarreal en el cierre de la Temporada 2025/26. Desde entonces, el mexicano no ha vuelto a tener actividad competitiva con el primer equipo.

Obed Vargas y Álvaro Fidalgo tras la derrota de México ante Estados Unidos | MEXSPORT

¿Cuándo podría volver a jugar Obed Vargas con Atlético de Madrid?

El regreso de Obed Vargas podría producirse este sábado 17 de octubre, cuando el Atlético de Madrid visite al Espanyol en un encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga. El compromiso está programado para comenzar a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, y representa una oportunidad importante para el mediocampista de recuperar minutos.

La situación del mexicano no ha sido sencilla durante los últimos meses, pues la directiva rojiblanca intentó encontrarle acomodo en otro equipo mediante una cesión durante el mercado de fichajes. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a concretarse y el jugador permaneció en Madrid, aunque sin demasiadas oportunidades dentro de los planes de Simeone.