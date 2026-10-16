Los Colchoneron salen a la cancha en busca de la cima de LaLiga, buscando seguir el gran paso del Barcelona

El encuentro entre Atlético de Madrid y Espanyol se llevará a cabo el próximo 17 de octubre de 2026 a las 06:00. Partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga temporada 2026/27; encuentro que se podrá disfrutar por Sky Sports.

Obed Vargas sigue sin sumar minutos con los Colchoneros pese a que es convocado constantemente por el ‘Cholo’ Simeone, por lo que se espera que pueda tener tiempo de juego en actividad liguera.

Podría interesarte Futbol Un inoperante Manchester United sufre en su visita al Atlético de Madrid: Así fue el partido en el Metropolitano

¿Cómo llegan ambos equipos?

Atlético de Madrid llega a este encuentro con cuatro victorias consecutivas en LaLiga; triunfos ante Alavés, Real Madrid, Osasuna y Real Sociedad los ponen como el máximo perseguidor del Barcelona, además de venir de ganar ante el Manchester United en Champions League.

Los Colchoneros en la posición 2 con dieciocho goles a favor, ocho tantos en contra y una diferencia de +8.

Atlético de Madrid gana a Manchester United en el Metropolitano | AP

Por su parte, Espanyol llega a este partido con tres derrotas ante Real Sociedad, Rayo Vallecano y Elche, un empate a uno con Sevilla y una victoria con Osasuna, por lo que una victoria podía ayudarle a sus aspiraciones en liga.

Los Periquitos se encuentran en la posición 12 con once goles a favor, once tantos en contra y una diferencia de 0.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.

Real Madrid vs Espanyol | AP

¿Dónde ver Espanyol vs. Atlético de Madrid?

El encuentro entre Atlético de Madrid y Espanyol se llevará a cabo el próximo 17 de octubre de 2026 a las 06:00 en el RCDE Stadium. Partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga temporada 2026/27; encuentro que se podrá disfrutar por Sky Sports.