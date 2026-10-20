PSV vs Porto EN VIVO: Resultados, goles y transmisión

José Moreno Rodríguez 11:28 - 20 de octubre de 2026 Actualizado a 14:25 - 20 de octubre de 2026

Ambos equipos se juegan una de sus últimas oportunidades para pensar en acceder a la siguiente ronda. Tanto el PSV como Porto necesitan ganar para seguir subiendo de posiciones en la tabla general de la competición europea. Porto sale ligeramente favorito por jugar de local, pero se ha visto que los Dragones suelen cometer algunos errores incluso de local cuando se trata de la Champions League.