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Sigue al FC Porto vs PSV Eindhoven en vivo

Champions LeagueEstadio do Dragao
FC PortoFC Porto
EN VIVO
0-1
2ª mitad
PSV EindhovenPSV Eindhoven
ResumenCobertura En Vivo

PSV vs Porto EN VIVO: Resultados, goles y transmisión

PSV vs Porto EN VIVO: Resultados, goles y transmisión
José Moreno Rodríguez
11:28 - 20 de octubre de 2026

Actualizado a 14:25 - 20 de octubre de 2026

Ambos equipos se juegan una de sus últimas oportunidades para pensar en acceder a la siguiente ronda. Tanto el PSV como Porto necesitan ganar para seguir subiendo de posiciones en la tabla general de la competición europea. Porto sale ligeramente favorito por jugar de local, pero se ha visto que los Dragones suelen cometer algunos errores incluso de local cuando se trata de la Champions League.

Filtrar por:

FC Porto
Cambio
Joao Victor Menezes
Zaidu Sanusi
FC Porto
Cambio
Andre Silva
Samu Aghehowa
FC Porto
Cambio
Hwang In-Beom
Gabriel Veiga
FC Porto
Cambio
Borja Sainz
Oskar Pietuszewski
57Gol
Escudo del equipo
0-1

GOOOOOL - marca Guus Til

G O O O O O L - ¡Guus Til marca con asistencia de Sven Mijnans!

Ya en juego el segundo tiempo.

Llega el medio tiempo

Luego los primeros 45 minutos ambos equipos se encuentran igualados sin goles.

¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

42'

De la que se salvó el Porto

Filip Kostic se encaminaba solo al arco del cuadro portugués, pero su tiro fue directo al poste. PSV tuvo la oportunidad de irse al frente, pero el atacante desperdició la oportunidad.

PSV Eindhoven
Tarjeta amarilla
Lutsharel Geertruida
Lutsharel Geertruida(DEFENSA)

Amonestación para Lutsharel Geertruida.

PSV Eindhoven

PSV Eindhoven saca, y da comienzo el partido.

PSV Eindhoven

El árbitro da inicio al encuentro.

Ya se encuentra casi todo listo. Los equipos a están en el terreno de juego para iniciar en cuando llegue la ora.

Así es cómo se preparan los partidos para afrontar el duelo de esta tarde.

Alineación titular del PSV 

  • Matěj Kovář

  • Lutsharel Geertruida

  • Yarek Gasiorowski

  • Ivan Perišić

  • Sergiño Dest

  • Mauro Júnior

  • Bajraktarević

  • Guus Til

  • Mijanaš

  • Sano

Alineación titular del FC Porto 

  • Diogo Costa

  • Alberto Costa

  • Jan Bednarek

  • Jakub Kiwior

  • Zaidu

  • Pablo Rosario

  • Victor Froholdt

  • Gabri Veiga

  • Pepê

  • Pietuszewski

  • Samu

¿Por dónde se verá el partido EN VIVO?

Dicho encuentro está programado a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por la señal de FOX, FOX One.

¿Cuál será la sede del juego?

El Estadio do Dragão, para poco más de 50 mil espectadores, será la sede del encuentro de esta tarde.

El Estadio do Dragão será la sede del encuentro de esta tarde | Especial
El Estadio do Dragão será la sede del encuentro de esta tarde | Especial