Sigue al FC Porto vs PSV Eindhoven en vivo
PSV vs Porto EN VIVO: Resultados, goles y transmisión
Actualizado a 14:25 - 20 de octubre de 2026
Ambos equipos se juegan una de sus últimas oportunidades para pensar en acceder a la siguiente ronda. Tanto el PSV como Porto necesitan ganar para seguir subiendo de posiciones en la tabla general de la competición europea. Porto sale ligeramente favorito por jugar de local, pero se ha visto que los Dragones suelen cometer algunos errores incluso de local cuando se trata de la Champions League.
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GOOOOOL - marca Guus Til
G O O O O O L - ¡Guus Til marca con asistencia de Sven Mijnans!
Ya en juego el segundo tiempo.
Llega el medio tiempo
Luego los primeros 45 minutos ambos equipos se encuentran igualados sin goles.
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
De la que se salvó el Porto
Filip Kostic se encaminaba solo al arco del cuadro portugués, pero su tiro fue directo al poste. PSV tuvo la oportunidad de irse al frente, pero el atacante desperdició la oportunidad.
El árbitro da inicio al encuentro.
Ya se encuentra casi todo listo. Los equipos a están en el terreno de juego para iniciar en cuando llegue la ora.
Así es cómo se preparan los partidos para afrontar el duelo de esta tarde.
Alineación titular del PSV
Matěj Kovář
Lutsharel Geertruida
Yarek Gasiorowski
Ivan Perišić
Sergiño Dest
Mauro Júnior
Bajraktarević
Guus Til
Mijanaš
Sano
Alineación titular del FC Porto
Diogo Costa
Alberto Costa
Jan Bednarek
Jakub Kiwior
Zaidu
Pablo Rosario
Victor Froholdt
Gabri Veiga
Pepê
Pietuszewski
Samu
¿Por dónde se verá el partido EN VIVO?
Dicho encuentro está programado a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por la señal de FOX, FOX One.
¿Cuál será la sede del juego?
El Estadio do Dragão, para poco más de 50 mil espectadores, será la sede del encuentro de esta tarde.