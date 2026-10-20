Algunos mexicanos tuvieron actividad en la tercera jornada de la UEFA Champions League

El resultado más contundente de este martes es la victoria de PSG sobre Barcelona, ya que los parísinos se han convertido en el primer equipo de toda la temporada en vencer a los culés, mientras que en Anfield, Liverpool y Villarreal sostuvieron uno de los mejores partidos de la fecha.

En un día marcado por la consecución de 40 goles, tan solo dos equipos como lo son Slovan Bratislava y Porto, son los únicos que no han logrado anotar en una extraordinaria tarde más del torneo más relevante de Europa.

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Resultados del 20 de octubre

Todo comenzó con un par de partidos que abrieron esta nueva fecha, pues Sabah recibió a Borussia Dortmund con los alemanes ganando apenas por la mínima (1-2) con una buena actuación de Serhou Guirassy, mientras que en Turquía, Fenerbahce empató a dos goles frente a Slavia Praha.

De los duelos que se llevaron a cabo en el segundo turno, llama la atención el de París Saint-Germain enfrentando y ganándole a Barcelona con un 4-2 final lleno de golazos y resultando ser la primera derrota culé de la campaña en todos los torneos. En Inglaterra, Manchester City recibió al AEK de Atenas para golearlo 5-1 con un hat-trick de Phil Foden en complemento de una gran actuación colectiva.

Serhou Guirassy anotó doblete en el partido ante Sabah en Champions League | AP

Otro de los partidazos que además tuvo goles por doquier se jugó en Anfield, con el Liverpool dándole la vuelta al Villarreal que empezó ganando por un par de goles para terminar con una pizarra de 4-3; en Stuttgart, el equipo alemán y el Atlético de Madrid, no pudieron pasar del empate a un gol con tanto incluído de Julián Álvarez. El PSV Eindhoven sorprendió al Porto de Santi Giménez (0-1) con el mexicano quedándose en la banca.

La Roma de Gian Piero Gasperini fue uno de los equipos que dejó en cero a su rival luego de golear por cuatro a Slovan Bratislava en el Olímpico de su ciudad y, para terminar con los resultados de esta fecha, Napoli venció 4-3 a un Bodo/Glimt que venía de ganarle por la mínima al Borussia Dortmund.

Julián Álvarez en celebración con Atlético de Madrid en Champions League | AP

La tabla se mantiene peleada

Con sus victorias de este día, tanto PSG como el Liverpool se colocan como los únicos dos equipos por el momento que cuentan con la consecución de todos los puntos que se han disputado en el inicio de la actual Fase de Liga; el empate de Stuttgart los ha dejado como tercer lugar momentáneamente y, con su primera derrota, el Barca se mantiene en quinto con pocas posibilidades de salir de la zona de clasificación directa a Octavos de Final.