El diario británico Daily Mail reveló un análisis

Según publica el Daily Mail, al Manchester City no se le debería otorgar la condición de 'candidato al título'. El diario británico añade que, en cualquier otra liga mínimamente funcional, el conjunto 'citizen' ya habría sido expulsado de forma automática y severamente castigado. Y es que, por si alguien lo había olvidado, una comisión independiente declaró culpable al club a finales del mes pasado de 115 cargos por irregularidades financieras presentados por la Premier League.

Podría interesarte Futbol Manchester City mantiene paso perfecto tras imponerse al Ipswich con doblete de Haaland incluido

¿Manchester City podrá descender?

Mucho se ha especulado con la posibilidad de que al City se le resten puntos e incluso con un descenso administrativo a las categorías más bajas del fútbol inglés, pero, según fuentes solventes citadas por el Daily Mail, ese extremo no se cumplirá. Al menos en lo que respecta a una hipotética caída a la cuarta división. "Relegar al City al cuarto nivel sumiría tanto a la Premier League como a la Federación Inglesa en un caos sin precedentes y resultaría totalmente contraproducente", señala la publicación británica.

Rayan Cherki tras anotar con Manchester City | AP

De acuerdo con estas informaciones, el castigo más factible en estos momentos sería una contundente deducción de puntos que enviaría al City al Championship —la segunda división inglesa— acompañada de una multa económica millonaria. De hecho, la resta de puntos, en caso de consumarse, sería de tal magnitud que obligaría al City a permanecer dos temporadas en el Championship, aunque, como ya se ha apuntado, es poco probable que llegue a materializarse.

El artículo del Daily Mail también advierte de que la sanción al City no debe convertirse en un escarnio público, ya que comprometería la estabilidad de todo el futbol inglés. Es cierto que para algunos existe cierta «sed de sangre» y el ferviente deseo de ver al City hundido en el fondo del pozo futbolístico —por ejemplo, el excapitán del Liverpool Steven Gerrard afirmó que quería que el City «pagara» por todo el daño causado a los demás clubes y a sus aficiones—, pero aplicar una medida así a mitad de temporada desvirtuaría por completo el campeonato.

¿Qué pasaría con el City y sus aficionados?

Si el City fuera expulsado de la Premier League de forma inmediata, ¿dónde competiría hasta final de curso? ¿Se le dejaría en el congelador durante seis meses? Todos los resultados cosechados antes de su exclusión tendrían que ser invalidados, lo que saciaría el afán de revancha, pero causaría un impacto nefasto en la competición...

Además, en medio de este panorama, los grandes perjudicados serían los aficionados del City. Ellos no tienen culpa alguna y no deberían pagar las consecuencias. La responsabilidad recae enteramente en los propietarios, artífices de las trampas sistemáticas durante años con las que el City obtuvo una ventaja ilícita frente a sus rivales.

Es ahí —y no en el propio descenso al Championship— donde reside la mayor amenaza para el futuro del proyecto. Si el recurso del City es desestimado, resulta difícil imaginar cómo se le permitiría a una directiva culpable de semejante fraude seguir al frente del club.

Manchester City celebrando gol ante Liverpool en Premier League | AP

De seguir en sus puestos, la autoridad y la razón de ser del Regulador Independiente del Futbol quedarían heridas de muerte. Máxime cuando ya existe cierto escepticismo sobre el poder real de este organismo. Si al jeque Mansour y a sus socios se les permite seguir pilotando el City, la credibilidad del presidente del ente regulador, David Kogan, quedará totalmente destruida, apunta el Daily Mail.