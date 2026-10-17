Los Ciudadanos alcanzaron su séptima victoria en el mismo número de jornadas

El escándalo financiero que envuelve al Manchester City no está afectando los resultados del equipo en la Premier League. Ni el apetito de Erling Haaland por anotar goles.

El City aseguró una séptima victoria consecutiva al vencer el sábado 3-2 al Ipswich en casa, con dos goles de Haaland que llegó a ocho, la mayor cifra de la competición, en una campaña que se juega bajo una nube de controversia.

Así cayeron los goles

Al minuto 19 Phil Foden abrió el marcador, tan solo un par de minutos después llegaría Daizen Maeda para emparejar las cartulinas. Erling retomaría la ventaja para el City, antes del descanso. Finalmente, el 'Androide' haría su doblete al 69' y al 90' Zien Flemming sellaría el 3-2 en el Etihad.

Erling Haaland anotando su gol ante el Ipswich en la J7 de la Premier League | AP

Fue una segunda victoria consecutiva en la liga para el City —a ambos lados de una derrota 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones— desde que fue declarado culpable de irregularidades financieras a gran escala en la Liga Premier durante casi una década. Por ahora se mantienen como líderes con 21 puntos.

El veredicto sísmico amenaza el lugar del club en la lucrativa máxima categoría de Inglaterra, aunque el City sigue protestando su inocencia y presentó una apelación, en lo deportivo siguen intratables.

Festejo de Haaland ante el Ipswich en la J7 de la Premier League | AP

¿Qué dijo Enzo Maresca?

El técnico del City, Enzo Maresca, cree que la saga ha galvanizado al plantel y la actitud desafiante entre la afición continuó, con muchos seguidores llevando plátanos inflables —un guiño a un objeto que los aficionados llevaban a los partidos en la década de 1980 por diversión en tiempos difíciles para el equipo— para la visita del Ipswich.

“Bajando con el City”, fue el cántico de algunos aficionados locales en el primer tiempo en el Etihad Stadium mientras veían a su equipo ampliar su ventaja en la liga a seis puntos. El Arsenal, segundo, visita el domingo al Nottingham Forest.

Enzo Maresca durante el Manchetser City vs Ipswich en la J7 de la Premier League | AP