Liverpool remonta para vencer a un mermado Brentford, pero la victoria le salió muy cara

El conjunto de Anfield perdió a dos jugadores por lesión

El Liverpool remontó para ganar 2-1 en casa del Brentford, que terminó con nueve hombres, pero perdió a dos jugadores más por lesión en un tramo cargado de partidos.

Perdiendo por el cabezazo de Keane Lewis-Potter a los 44 minutos, el Liverpool se encontró con ventaja numérica cuando el mediocampista del Brentford Yehor Yarmoliuk vio la tarjeta roja en el tiempo añadido del primer tiempo por intentar darle un cabezazo a Jeremy Jacquet.

El Liverpool aprovechó, con Victor Munoz y Alexander Isak anotando después del descanso para propinarle al Brentford su primera derrota de la temporada en la liga.

Liverpool festeja ante el Brentford en la Jornada 7 de la Premier League | AP

Vitaly Janelt se convirtió en el segundo jugador del Brentford expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el tiempo añadido de la parte final del encuentro en el Gtech Community Stadium.

¿Quiénes son los lesionados?

Isak regresó de una lesión sufrida en servicio internacional con Suecia, pero dos jugadores volvieron a la camilla, con Dominik Szoboszlai y Jeremie Frimpong —que salió al descanso— obligados a salir por lesiones.

Isak celebrando su gol en la Premier League ante el Brentford | AP

¿Cómo quedaron en la clasificación?

Con el resultado el conjunto Red se catapultó en la quinta posición con 12 unidades, dentro de puesto que otorga boleto a la UEFA Europa League, con su tercera victoria en la Premier League.

Liverpool festeja victoria sobre Tottenham en Anfield | AP

Por su parte, el Brentford desaprovechó la ventaja la que lo hubiera impulsado entre los primeros cuatro, pro ahora se ha quedado con 10 unidades en el sexto peldaño tras siete fechas disputadas.