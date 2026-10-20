¿Inspirada en los Lakers? Se filtra jersey del Barcelona para la temporada 2027-28

Se filtra jersey del Barcelona para la temporada 2027-28 | AP

El FC Barcelona apostaría por el amarillo y el morado para rendir homenaje a la franquicia de la NBA, en una nueva camiseta vinculada con el legado de Kobe Bryant

El FC Barcelona tendría preparada una nueva sorpresa para sus aficionados con su segunda equipación de la temporada 2027-28, que estaría inspirada en Los Angeles Lakers. De acuerdo con una filtración de Footy Headlines, el uniforme combinaría el amarillo y el morado, los colores característicos de la franquicia de la NBA.

La camiseta buscaría trasladar la identidad de uno de los equipos más emblemáticos del baloncesto estadounidense al futbol europeo, en una propuesta que reforzaría el vínculo entre el conjunto blaugrana y el legado de Kobe Bryant.

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Barcelona volvería a rendir homenaje a Kobe Bryant

La nueva equipación llegaría después de que el Barcelona y Nike profundizaran su colaboración con la marca de Kobe Bryant. El acuerdo comenzó con la temporada 2025-26 y contempla tres temporadas, hasta la campaña 2027-28.

La segunda camiseta de la temporada 2026-27 ya luce elementos relacionados con la leyenda de la NBA, entre ellos el logotipo Kobe Sheath, detalles dorados y tonos morados y negros. La indumentaria representa el segundo capítulo de esta colaboración.

De concretarse el diseño filtrado para 2027-28, el Barcelona daría un nuevo paso en esta alianza y apostaría por una estética directamente asociada con los Lakers, equipo con el que Bryant conquistó cinco campeonatos de la NBA.

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¿Cuándo saldría a la venta la camiseta del Barcelona?

Según Footy Headlines, la segunda equipación del Barcelona para la temporada 2027-28 estaría prevista para salir a la venta entre julio y agosto de 2027.

El diseño no ha sido presentado oficialmente por el club ni por Nike, por lo que los colores y los detalles definitivos deberán confirmarse. Sin embargo, la filtración anticipa una camiseta que uniría la tradición futbolística del Barça con la identidad visual de una de las franquicias más reconocidas del deporte mundial.