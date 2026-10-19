Los culés visitan a los parisinos en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 3 de la Fase de la Liga en el torneo de la UEFA

El reencuentro de Ferrán Torres y el choque entre dos candidatos al título. La Jornada 3 de la Fase de Liga de la Champions League empieza este martes 20 de octubre y uno de los compromisos más atractivos será la visita de Barcelona a PSG. Dicho encuentro está programado a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por la señal de HBO Max y TNT Sports.

Se trata de la primera gran prueba para el equipo de Hansi Flick, en una semana clave en la cual también se medirá a Real Madrid en LaLiga el fin de semana. Los culés llegan al compromiso en el Parque de los Príncipes invictos y con 11 triunfos en la misma cantidad de partidos disputados, pero tendrán un plantel mermado en la zaga por las lesiones de Jules Koundé y Eric García, que se sumaron a la de Andreas Christensen.

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Por su parte, PSG también tendrá varias ausencias por problemas físicos. Nuno Mendes, Senny Mayulu y Alessandro Longoni están descartados para el compromiso de este martes, mientras que Warren Zaïre-Emery está en duda. A pesar de las bajas de ambos clubes, el compromiso promete estar lleno de emociones y de goles.

¿Cómo le ha ido a PSG ante Barcelona?

El balance entre ambos equipos está muy parejo ante el dominio de PSG en temporadas recientes. Según los datos de Transfermarkt, en 16 partidos, cada club tiene seis victorias, por cuatro empates. No obstante, en sus últimos cinco juegos, los parisinos tienen tres triunfos, un empate y solo una derrota: por marcador 2-3 en la ida de los Cuartos de Final en la Temporada 2023-24.

Jugadores de Barcelona en celebración en LaLiga | AP

Raphinha marcó un doblete en esa ocasión y Christensen marcó el tercer gol blaugrana, mientras que Ousmane Dembélé y Vitinha descontaron por los parisinos, que en la vuelta se impusieron 1-4 en el Camp Nou para quedarse con la serie. Tras ello, PSG volvió a imponerse 1-2 como visitante en la Fase de Liga la temporada pasada; Mayulu y Gonçalo Ramos hicieron los goles de la remontada, luego del tanto inicial de Ferran Torres.

El delantero español será uno de los jugadores a seguir en el partido de esta campaña, luego de la manera en que se marchó del Barça tras la Copa del Mundo. El atacante tiene siete goles en esta temporada, la mitad de los que suma Raphinha, y aunque marcó un hat-trick en la Jornada 1 de Champions con PSG, sumó solo 14 minutos ante Manchester City la semana pasada, por lo que no es seguro que juegue ante su exequipo.

Ferran Torres en partido con PSG | AP

Partido por el liderato