Barcelona llega al compromiso en el Parque de los Príncipes invictos y con 11 triunfos en la misma cantidad de partidos disputados, pero tendrán un plantel mermado en la zaga por las lesiones de Jules Koundé y Eric García, que se sumaron a la de Andreas Christensen .

Mientras tanto, Paris Saint-Germain también tendrá varias ausencias por problemas físicos. Nuno Mendes, Senny Mayulu y Alessandro Longoni están descartados para el compromiso de este martes, mientras que Warren Zaïre-Emery está en duda. A pesar de las bajas de ambos clubes, el compromiso promete estar lleno de emociones y de goles.

El balance entre ambos equipos está muy parejo ante el dominio de PSG en temporadas recientes. Según los datos de Transfermarkt, en 16 partidos, cada club tiene seis victorias, por cuatro empates.

Cabe mencionar, que en los últimos cinco enfrentamientos, los parisinos tienen tres triunfos, un empate y solo una derrota: por marcador 2-3 en la ida de los Cuartos de Final en la Temporada 2023-24.