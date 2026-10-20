Sigue al Paris Saint Germain vs Barcelona en vivo
PSG vs Barcelona EN VIVO: Resultados, goles y transmisión | Se juega el 2T
Actualizado a 14:22 - 20 de octubre de 2026
Líder contra sublíder en el Parque de los Príncipes en busca de mantener el invicto
Filtrar por:
GOOOOOL - marca Xavi Espart
G O O O O O L - ¡Xavi Espart marca después de un excelente jugada y devolución de Fermín López que deja al juvenil dentro del área para que defina sobre Safonov!
Joan García ataja
Joan García evita el segundo en un mano a mano dentro del área
Ya en juego el segundo tiempo.
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.
GOOOOOL - marca Desire Doue
G O O O O O L - ¡Desire Doue pone un derechazo y pone el esférico pegado al palo derecho de Joan García!
PSG se pierde el primero
Una serie de rebotes dentro área termina con dos tiros a portería sobre el marco del FC Barcelona; pero la visita, se sigue salvando
Ferrán Torres falla ante el arco
El jugador del PSG recibió un pase exquisito; pero, su disparo termina con el esférico pegando en el rostro de Joan García
Barcelona sigue intentando
Dani Olmo aparece desde fuera del área y con un zapatazo manda el esférico por un lado del palo izquierdo de Safonov
Anthony Gordon se pierde la primera
El inglés se encontró con un balón dentro del área; pero, el tiro no fue el esperado y termina sin dirección
Barcelona ya tuvo la suya
Pedri se fue al frente y la defensa aparece para mandar a tiro de esquina
Nuevo tiro del PSG
Doue saca un tiro desde fuera del área y temrina en las manos de Joan García; PSG sigue insistiendo
PSG lanza primer aviso
Los locales tuvieron la primera desde fuera del área y Dembelé falla frente al arco; sin embargo, habia fuera de juego
El árbitro da inicio al encuentro.
¿Cuál es el XI inicial del Paris Saint Germain para su duelo ante el FC Barcelona?
¿Cuál es el once inicial con el que saldrá el FC Barcelona ante el PSG?
Así luce el vestidor del FC Barcelona en el Parque de los Príncipes
¿Cuáles son los últimos antecedentes entre el PSG vs Barcelona?
El balance entre ambos equipos está muy parejo ante el dominio de PSG en temporadas recientes. Según los datos de Transfermarkt, en 16 partidos, cada club tiene seis victorias, por cuatro empates.
Cabe mencionar, que en los últimos cinco enfrentamientos, los parisinos tienen tres triunfos, un empate y solo una derrota: por marcador 2-3 en la ida de los Cuartos de Final en la Temporada 2023-24.
Listo el vestidor del PSG
¿En qué Estadio se jugará el PSG vs Barcelona?
El duelo se disputará en el Parque de los Príncipes en punto de las 13:00hrs, tiempo del centro de México
¿Por dónde se verá el partido EN VIVO?
Dicho encuentro está programado a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por la señal de HBO Max y TNT Sports.
Barcelona llega al compromiso en el Parque de los Príncipes invictos y con 11 triunfos en la misma cantidad de partidos disputados, pero tendrán un plantel mermado en la zaga por las lesiones de Jules Koundé y Eric García, que se sumaron a la de Andreas Christensen.
Mientras tanto, Paris Saint-Germain también tendrá varias ausencias por problemas físicos. Nuno Mendes, Senny Mayulu y Alessandro Longoni están descartados para el compromiso de este martes, mientras que Warren Zaïre-Emery está en duda. A pesar de las bajas de ambos clubes, el compromiso promete estar lleno de emociones y de goles.
El balance entre ambos equipos está muy parejo ante el dominio de PSG en temporadas recientes. Según los datos de Transfermarkt, en 16 partidos, cada club tiene seis victorias, por cuatro empates.
Cabe mencionar, que en los últimos cinco enfrentamientos, los parisinos tienen tres triunfos, un empate y solo una derrota: por marcador 2-3 en la ida de los Cuartos de Final en la Temporada 2023-24.