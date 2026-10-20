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Sigue al Paris Saint Germain vs Barcelona en vivo

Champions LeagueParc des Princes
Paris Saint GermainParis Saint Germain
EN VIVO
1-1
2ª mitad
BarcelonaBarcelona
ResumenCobertura En Vivo

PSG vs Barcelona EN VIVO: Resultados, goles y transmisión | Se juega el 2T

PSG vs Barcelona EN VIVO: Resultados, goles y transmisión | Se juega el 2T
Ramiro Pérez Vásquez
10:37 - 20 de octubre de 2026

Actualizado a 14:22 - 20 de octubre de 2026

Líder contra sublíder en el Parque de los Príncipes en busca de mantener el invicto

Filtrar por:

Barcelona
Cambio
Rodri
Marc Bernal
Barcelona
Cambio
Gavi
Pedri
Barcelona
Cambio
Karim Adeyemi
Raphinha
Paris Saint Germain
Cambio
Illia Zabarnyi
Marquinhos
Paris Saint Germain
Cambio
Maghnes Akliouche
K. Kvaratskhelia
58'
Lamien Yamal en el duelo entre el PSG y Barcelona | AP
Lamien Yamal en el duelo entre el PSG y Barcelona | AP
55Gol
Escudo del equipo
1-1

GOOOOOL - marca Xavi Espart

G O O O O O L - ¡Xavi Espart marca después de un excelente jugada y devolución de Fermín López que deja al juvenil dentro del área para que defina sobre Safonov!

51'

Joan García ataja

Joan García evita el segundo en un mano a mano dentro del área

Ya en juego el segundo tiempo.

¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.

40'
38Gol
Escudo del equipo
1-1

GOOOOOL - marca Desire Doue

G O O O O O L - ¡Desire Doue pone un derechazo y pone el esférico pegado al palo derecho de Joan García!

30'
PSG VS BARCELONA | AP
28'

PSG se pierde el primero

Una serie de rebotes dentro área termina con dos tiros a portería sobre el marco del FC Barcelona; pero la visita, se sigue salvando

27'
Barcelona
Cambio
Fermin Lopez
Dani Olmo
25'

Ferrán Torres falla ante el arco

El jugador del PSG recibió un pase exquisito; pero, su disparo termina con el esférico pegando en el rostro de Joan García

Paris Saint Germain
Cambio
Ferran Torres
Ousmane Dembele
Barcelona
Tarjeta amarilla
João Cancelo
João Cancelo(DEFENSA)

Amonestación para João Cancelo.

15'
Anthony Gordon disputando un balón con un rival en el PSG vs Barça | AP
Anthony Gordon disputando un balón con un rival en el PSG vs Barça | AP
13'

Barcelona sigue intentando

Dani Olmo aparece desde fuera del área y con un zapatazo manda el esférico por un lado del palo izquierdo de Safonov

9'

Anthony Gordon se pierde la primera

El inglés se encontró con un balón dentro del área; pero, el tiro no fue el esperado y termina sin dirección

6'

Barcelona ya tuvo la suya

Pedri se fue al frente y la defensa aparece para mandar a tiro de esquina

5'
4'

Nuevo tiro del PSG

Doue saca un tiro desde fuera del área y temrina en las manos de Joan García; PSG sigue insistiendo

2'

PSG lanza primer aviso

Los locales tuvieron la primera desde fuera del área y Dembelé falla frente al arco; sin embargo, habia fuera de juego

El árbitro da inicio al encuentro.

Paris Saint Germain

Paris Saint Germain saca, y da comienzo el partido.

Paris Saint Germain

¿Cuál es el XI inicial del Paris Saint Germain para su duelo ante el FC Barcelona?

¿Cuál es el once inicial con el que saldrá el FC Barcelona ante el PSG?

Así luce el vestidor del FC Barcelona en el Parque de los Príncipes

¿Cuáles son los últimos antecedentes entre el PSG vs Barcelona?

El balance entre ambos equipos está muy parejo ante el dominio de PSG en temporadas recientes. Según los datos de Transfermarkt, en 16 partidos, cada club tiene seis victorias, por cuatro empates. 

Cabe mencionar, que en los últimos cinco enfrentamientos, los parisinos tienen tres triunfos, un empate y solo una derrota: por marcador 2-3 en la ida de los Cuartos de Final en la Temporada 2023-24.

Listo el vestidor del PSG

¿En qué Estadio se jugará el PSG vs Barcelona?

El duelo se disputará en el Parque de los Príncipes en punto de las 13:00hrs, tiempo del centro de México

Toma aérea del Parque de los Príncipes | ESPECIAL
Toma aérea del Parque de los Príncipes | ESPECIAL

Barcelona llega al compromiso en el Parque de los Príncipes invictos y con 11 triunfos en la misma cantidad de partidos disputados, pero tendrán un plantel mermado en la zaga por las lesiones de Jules Koundé y Eric García, que se sumaron a la de Andreas Christensen.

Mientras tanto, Paris Saint-Germain también tendrá varias ausencias por problemas físicos. Nuno Mendes, Senny Mayulu y Alessandro Longoni están descartados para el compromiso de este martes, mientras que Warren Zaïre-Emery está en duda. A pesar de las bajas de ambos clubes, el compromiso promete estar lleno de emociones y de goles.

El balance entre ambos equipos está muy parejo ante el dominio de PSG en temporadas recientes. Según los datos de Transfermarkt, en 16 partidos, cada club tiene seis victorias, por cuatro empates. 

Cabe mencionar, que en los últimos cinco enfrentamientos, los parisinos tienen tres triunfos, un empate y solo una derrota: por marcador 2-3 en la ida de los Cuartos de Final en la Temporada 2023-24.