Barça de Hansi Flick ya es histórico: El equipo tiene el mejor arranque goleador de todos los tiempos

El conjunto culé inició la temporada con una racha que supera récords de antaño

El futbol del Barcelona de Hansi Flick cautiva a la mayoría de los aficionados de este deporte, pero más allá de lo que se ve en el campo, las estadísticas demuestran que este equipo aspira a los títulos más importantes en la temporada. Con los 48 goles anotados en 11 partidos, repartidos entre LaLiga y Champions League, es el club español con más tantos en la historia.

¿A qué equipo español superó el Barcelona?

Con el resultado de 5-2 sobre Real Betis, el Barça superó al Sevilla de la temporada 1940-41, que en la misma cantidad de encuentros registraba 46 tantos. Durante 86 años, ningún equipo había batido este récord, pero los dirigidos por Flick finalmente impusieron una nueva marca.

En aquellos años, la Copa de Europa aún no se jugaba, por lo que los de Nervión se enfocaban únicamente en el torneo de liga, donde tuvieron un arranque de 42 goles en nueve jornadas, mismas que lleva Barcelona, más dos encuentros de Champions League.

El ataque conformado por Raphinha, Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Anthony Gordon y Gabriel Jesús ha rendido de la mejor manera y han aparecido para darle este histórico registro al equipo. Asimismo, la plantilla en general se ha involucrado, con 13 distintos anotadores en la temporada.

Lamine Yamal marca un golazo ante el Betis | AP

¿Quiénes son los máximos anotadores en esta temporada del Barcelona?

En este arranque de la campaña, Raphinha aparece como el máximo anotador del equipó con 12 goles, seguido por Lamine Yamal, con ocho. Fermín López, con destacadas actuaciones, se mete al podio con cuatro tantos, y por último Gabriel Jesús, el fichaje en la posición de delantero centro lleva tres dianas.

En cuanto asistencias, Lamine Yamal lidera con seis, mientras que Anthony Gordon lo persigue con cinco. Raphinha, Fermín López y Karim Adeyemi están más abajo con tres cada uno.

Esta temporada pinta bien para el conjunto culé, que además está a un partido de superar al Real Madrid de la temporada 1968-69, que obtuvo nueve victorias iniciales consecutivas, las cuales ya igualó este Barça.

Fermín López y Lamine Yamal en celebración con Barcelona | AP