PSG vence al Barcelona; así fue la feria de goles en el Parque de los Príncipes

Désiré Doué en festejo tras su gol ante el Barcelona | AP

El conjunto parisino catapultó el 4-2 en los últimos minutos

El Paris Saint Germain terminó con los tres puntos, en la J3 de la Fase de Liga de la Champions League, en la bolsa después de catapultar el triunfo de 4-2 ante el Barcelona en los últimos minutos, dicho triunfo deja a los parisinos en los más alto de la tabla de clasificaciones, al momento.

¿Cómo fue el partido?

El PSG empezó con el ataque incesante; los locales tuvieron la primera desde fuera del área; sin embargo, en el rebote Dembélé fallaría su disparo frente al arco y el Barcelona se salvaba, antes había fuera de juego.

Doué sacaba un tiro desde fuera del área y el esférico terminaba en las manos de Joan García; PSG seguía insistiendo en menos de cinco minutos. Pero Barcelona reaccionaba por parte de Gordon y Dani Olmo.

Anthony Gordon disputando un balón con un rival en el PSG vs Barça | AP

Antes de la media hora de juego una serie de rebotes dentro área terminaba con dos tiros a portería sobre el marco del FC Barcelona. Désiré Doué ponía un derechazo y el balón entraba pegado al palo para abrir el marcador.

Para la segunda parte, Xavi Espart marcaba después de un excelente jugada, y devolución de Fermín López, que dejaba al juvenil dentro del área para que definiera sobre Safonov.

Sin embargo, al 72’ Lucas Hernández sacaba un potente cabezazo, tras un tiro de esquina, para superar a Anthony Gordon y dejaba el esférico en el fondo de las redes para tomar la ventaja.

Lamien Yamal en el duelo entre el PSG y Barcelona | AP

PSG sentencia al Barcelona

Lamine Yamal aparecería tras un error en la zaga defensiva de Warren Zaire-Emery para emparejar los cartones en el 79’. Pero, el gusto duraría poco Vitinha desde larga distancia fulminaba la portería de Joan García.

Finalmente, Fabián Ruiz marcaba con asistencia de Achraf Hakim y decretaba el 4-2 con el que se cerraba el partido en el Parque de los Príncipes para mantener su paso perfecto y nueve puntos en la bolsa.