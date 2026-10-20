La Jornada de Champions del miércoles trae un auténtico partidazo entre dos aspirantes al título

El encuentro entre Bayern Múnich y Arsenal se llevará a cabo el próximo 21 de octubre de 2026 a las 13:00. Partido correspondiente a la 3.ª jornada de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por HBO Max.

Un duelo de colosos en el Allianz Arena donde dos equipos favoritos para llevarse el título saltarán al terreno de juego para ofrecer uno de los partidazos de la jornada.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Bayern Múnich llega a este encuentro después de haber empatado a tres ante Viking en un auténtico partidazo y un triunfo contundente por 5 a 0 ante el Bodø/Glimt.

Con esos resultados, los Bávaros se encuentran en la posición doce con jornadas todavía por jugarse y con mucho que mejorar para los dirigidos de Kompany.

Festejo del Bayern Múnich ante Stuttgart | AP

Por su parte, Arsenal llega a este partido con una seguidilla de partidos enrachados en la Champions League, donde llega con dos victorias ante Lille y Napoli, resultados que hacen que los dirigidos por Arteta sean los mejores de todo el mundo.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación en el torneo.

Arsenal impuso al Ipswich | AP

¿Dónde ver Bayern Múnich vs. Arsenal?

El encuentro entre Bayern Múnich y Arsenal se llevará a cabo el próximo 21 de octubre de 2026 a las 13:00 en el Allianz Arena. Partido correspondiente a la 3.ª jornada de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por HBO Max.