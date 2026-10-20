Los Merengues vuelven al Santiago Bernabéu en busca de mantener el invicto

Continúa la tercera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y Leipzig, partido que se disputará este 21 de octubre en punto de las 13:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de FOX One.

¿Cómo llega el Real Madrid?

Real Madrid llega a este duelo con dos victorias en el mismo número de duelos y busca mantener el paso perfecto después de vencer en su debut al Inter y recientemente a la Roma.

Ante los capitalinos el conjunto Merengue tuvo que venir desde atrás para imponerse 3-4 gracias a un agónico gol en un tiro de esquina, cortesía de Antonio Rüdiger.

Marten de Roon abriría el marcador a los 20 minutos; sin embargo, cinco minutos después Kylian Mbappé terminó por sacar un disparo de pierna derecha para vencer a Pierluigi Gollini.

Para la segunda parte, Donyell Malen puso el segundo a los 51 minutos y en cuestión de minutos Matías Soulé ponía el 3-1 a favor de la Roma; pero, aparecería el despertar de la visita.

Carlos Espí apareció sin marca en un tiro de esquina y empujó el balón suelto que dejó Pierluigi Gollini en el 83’, Endrick, con un remate de cabeza dirigido al poste derecho, puso el empate al minuto 85 y finalmente Antonio Rüdiger aplicó la ley del ex y marcó el 3-4 definitivo.

¿Cómo llega el Leipzig?

Por su parte, el Leipzig llega con una victoria y una derrota en las primeras dos jornadas; en su debut terminó por ser goleado con un contundente 4-1 en italia a manos del Como.

Y en su más reciente duelo el conjunto dirigido por Martín Demichelis logró conseguir las tres unidades gracias al solitario gol de Brajan Gruda en el minuto 75 para terminar la segunda fecha en el puesto 21.

Fecha: 21 de octubre

Hora: 13:00

Transmisión: FOX One