El entrenador reconoció que su rival fue mejor pero afirmó que, se va con un aprendizaje

Barcelona sufrió la primera derrota de la temporada al caer 4-2 en su visita al Parque de los Príncipes ante el actual bicampeón de la Champions League, Paris St. Germain. Tras la derrota en la Jornada 3 de la Fase Liguera, el entrenador Hansi Flick admitió limitaciones en su equipo, pero no enciende las alarmas.

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Barcelona mostró buenos momentos en su visita a la capital francesa, incluso hasta el minuto 80 mantenía el partido igualado a dos goles por lado, sin embargo, los errores terminaron costándoles y el PSG logró tomar ventaja para llevarse los tres puntos.

Con la victoria, el equipo francés se mantiene líder de la competencia con nueve unidades y paso perfecto, mientras que Barcelona cayó hasta el quinto puesto y podría caer aún más tras los partidos del miércoles.

Lamien Yamal en el duelo entre el PSG y Barcelona | AP

Hansi Flick admite superioridad del rival

Al término del partido, Hansi Flick reconoció que, el bicampeón europeo superó a su equipo durante los 90 minutos, pero no entra en pánico. Según reveló el estratega, pese a la derrota, se van con un aprendizaje pensando en la recta final de la temporada que es donde se 'ganan los títulos'.

"Ha sido un partido fantástico, de los dos equipos. El PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros. Hemos perdido, pero hemos aprendido. Los errores suceden. Pero lo hecho en las últimas semanas es fantástico. Hoy no era fácil... Tenemos que aprender. Estamos en octubre y en octubre no se ganan títulos, la Champions se gana en junio", comentó en conferencia de prensa

Hansi Flick con Barcelona en la Temporada 2026-27 de LaLiga | AP

Raphinha minimiza la derrota

Por su parte, el capitán del equipo 'minimizó la derrota'. Pese a destacar la complejidad del partido, Raphinha aceptó que la derrota era un resultado presupuestado, aunque se van con el mal sabor de boca de no haber podido conseguir al menos un punto.

"La verdad es que sabíamos que podría pasar. Al final estamos enfrentando al bicampeón de Europa, jugando delante de su afición. Obviamente son muy fuertes. Obvio queríamos salir de aquí con la victoria o un punto que sea, pero no pasa nada. Esto pasa en un momento que tiene que pasar. Al final perdimos solamente tres puntos", afirmó Raphinha

Para el futbolista brasileño, el partido "fue una buena prueba" para su equipo, y tras llevar al bicampeón de Europa al límite, han demostrado que esta temporada "podemos competir" por ganar la Champions.

Raphinha en un partico con el Barcelona | AP