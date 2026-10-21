La Cobra pasó de la euforia total tras el gol de Lamine Yamal a la desesperación absoluta con el tanto de Vitinha en tan solo un minuto

La derrota del Barcelona ante el Paris Saint-Germain no solo dejó a los aficionados blaugranas con un sabor amargo en la Champions League, sino que también provocó una montaña rusa de emociones entre los streamers que siguieron el partido en directo. El conjunto dirigido por Hansi Flick cayó 4-2 en el Parque de los Príncipes, pese a conseguir empatar el marcador en dos ocasiones.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Lamine Yamal marcó el 2-2 al minuto 79. La anotación desató la euforia de los seguidores culés, que comenzaron a ilusionarse con la posibilidad de rescatar un resultado positivo en territorio francés. Sin embargo, la alegría duró muy poco: apenas un minuto después, Vitinha volvió a poner al PSG al frente con un disparo desde fuera del área.

La Cobra pasó de la euforia a la desesperación

El streamer argentino La Cobra vivió uno de los momentos más intensos de la transmisión. Tras el gol de Lamine Yamal, su reacción reflejó la esperanza de los aficionados del Barcelona de que el equipo pudiera completar la remontada; no obstante, el tanto de Vitinha cambió por completo el ambiente y lo llevó de la emoción a la frustración en cuestión de segundos.

El mediocampista portugués aprovechó un rebote fuera del área y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la portería defendida por Joan García. El gol significó un golpe anímico para los blaugranas, que apenas habían celebrado el empate de su joven estrella.

PSG VS BARCELONA | AP

PSG terminó con la ilusión del Barcelona

El equipo de Luis Enrique no se conformó con recuperar la ventaja. En los minutos finales, Fabián Ruiz marcó el cuarto tanto parisino, con asistencia de Achraf Hakimi, para sellar el 4-2 definitivo y mantener el paso perfecto del PSG en la fase de liga de la Champions League.

Por su parte, el Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada y dejó escapar la oportunidad de sumar en una de las visitas más complicadas de la competición. El contraste entre la celebración por el gol de Lamine Yamal y la frustración provocada por la respuesta del PSG convirtió las reacciones de los streamers en otro de los temas destacados tras el encuentro.