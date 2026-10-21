Emergencia en el PSG: Khvicha Kvaratskhelia se rompe el ligamento cruzado y se pierde el resto de la temporada

Khvicha Kvaratskhelia sale del campo con la ayuda de la asistencia médica tras lesionarse con PSG | AP

El georgiano se lesionó este martes en el encuentro ante Barcelona y será una baja sensible para el vigente bicampeón de Champions League

El PSG pagó un alto precio por su vibrante victoria en la Champions League ante el Barcelona: Khvicha Kvaratskhelia se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tanto Ousmane Dembélé como el capitán Marquinhos sufrieron desgarros musculares.

Los vigentes bicampeones de Europa informaron en un comunicado el miércoles que Kvaratskhelia será operado en los próximos días y que Dembélé (muslo izquierdo) y Marquinhos (muslo derecho) estarán de baja varias semanas.

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¿Qué le pasó a Kvaratskhelia con PSG?

Kvaratskhelia cayó de forma incómoda después de correr hacia atrás para intentar una entrada sobre Xavi Espart al inicio de la segunda parte y evidenció un dolor intenso mientras se sujetaba la rodilla. Fue reemplazado tras cumplirse la hora de juego y este miércoles se confirmó la grave lesión.

Khvicha Kvaratskhelia al momento de su lesión en la disputa del balón con Xavi Espart | AP

"¿Por qué yo? No estaba listo para esto", escribió el jugador en un largo mensaje en redes sociales. "Sé que volveré más fuerte por la gente que siempre me ha respaldado, no les defraudaré, prometo que no perderé un segundo", y agradece el apoyo recibido hasta el momento.

Kvaratskhelia se lesionó el tobillo derecho la temporada pasada, la lesión más grave que había sufrido hasta ahora con PSG. Sin embargo, en aquella ocasión estuvo solo un par de semanas ausente.

¿Qué les pasó a Marquinhos y Dembélé?

Dembélé, ganador del Balón de Oro, se detuvo y se llevó la mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras una carrera por la banda izquierda a los 19 minutos del partido del martes.

Autor de seis goles en el Mundial, Dembélé padeció problemas de lesiones la temporada pasada. El veloz delantero llegó al club antecedido por un historial de lesiones musculares en las piernas en el Barcelona, su anterior club.

La campaña 2024-25, que lo llevó a ganar el Balón de Oro masculino, hizo que Dembélé disputara 50 partidos en total en una temporada por primera vez en su carrera. El entrenador del PSG, Luis Enrique, empleó a Dembélé con moderación en la Ligue 1 la temporada pasada y ya lo ha reservado en dos ocasiones en liga en esta campaña.

Dembélé tras sufrir una lesión muscular con PSG | AP

Marquinhos, que ha disputado más de 500 partidos desde que llegó al PSG en 2013, se sentó en el césped a los 58 minutos y de inmediato el brasileño empezó a frotarse la parte posterior del muslo derecho, tras lo cual fue sustituido. Ambos comenzarán su tratamiento para volver a la actividad en un par de semanas.

El PSG reciirá al Lyon en la Ligue 1 el domingo, con ambos equipos igualados a puntos en lo más alto de la clasificación.