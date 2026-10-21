¡Todos al Azteca! Guillermo Ochoa invita a la afición a su despedida con el América

El histórico portero de la Selección Mexicana publicó un video dedicado a los seguidores del equipo

Nada es para siempre, ni siquiera las leyendas. Luego de que el Club América hizo oficial que en su duelo de Liga MX ante Pachuca realizará un homenaje a uno de sus ídolos contemporáneos, Guillermo Ochoa, el propio futbolista se encargó de subir un video a redes sociales para invitar a la aficiona a hacerse presente en el Estadio Banorte.

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‘Volver al América es volver a casa’

A través de sus redes sociales, Guillermo Ochoa publicó un video donde habló de lo que significa para él estar en el América, además del peso especial que tiene recibir un homenaje en la que él considera su casa, recordando sus inicios en el futbol y sobre todo en su carrera profesional.

Queridos americanistas quiero invitarlos a compartir conmigo un momento muy especial, ustedes saben que el volver al América significa para mi volver a casa, lugar donde comenzó todo”, comentó en su video.

Paul Aguilar y Guillermo Ochoa en el América | IMAGO7

Del mismo modo, Paco Memo recalcó que la presencia de la afición significa algo aún más importante, pues podrá despedirse y agradecer a la gente que tanto cariño y apoyo le dio durante sus años con el equipo de Coapa.

Será una oportunidad para compartir con ustedes este homenaje donde cerraremos juntos un ciclo con el club que me vio nacer y sobre todo agradecerles el cariño y el apoyo de todos estos años, los espero ahí, nos vemos pronto”, añadió.

Guillermo Ochoa y Henry Martín, en el Estadio Azteca | IMAGO7

¿Cómo le fue a Guillermo Ochoa con América?

Pese a ser reconocido internacionalmente y con la Selección Mexicana, el portero de 41 años apena y pudo levantar un título con el equipo que lo hizo y lo debutó, sin embargo, la afición lo recuerda por ser un pilar en las épocas más complicadas del equipo, siendo clave para construir el proyecto de las Águilas antes de ir a Europa.

Como el ‘Caballero Águilo’ Ochoa tuvo dos etapas en momentos distintos de su carrera. La primera en su debut y consolidación y la segunda ya como un portero reconocido. Con América disputó un total de 425 partidos, sumando 522 goles en contra y 119 partidos sin recibir goles.