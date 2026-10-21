Futbolistas de los Diablos Rojos enfrentaron un viaje fuera de lo común por las afectaciones viales

Los bloqueos registrados en la carretera México-Toluca durante el martes 20 de octubre no solamente afectaron a miles de automovilistas, sino también a varios futbolistas de los Diablos Rojos. Antonio 'Pollo' Briseño, Luan García y Bruno Méndez tuvieron que utilizar el Tren Interurbano para regresar a sus hogares, luego de que las manifestaciones les impidieran trasladarse en sus vehículos particulares.

En redes se pudo ver a los jugadores del Toluca como se encontraron con esta situación después de finalizar su entrenamiento previo al partido contra Xolos de Tijuana, correspondiente al Apertura 2026. Ante el bloqueo realizado por el colectivo 'Mariposas', que se prolongó durante más de 10 horas, los futbolistas tuvieron que buscar una alternativa para regresar a la Ciudad de México.

Pollo Briseño y jugadores de Toluca sorprenden al viajar en el Tren Interurbano

Fue el propio Antonio 'Pollo' Briseño quien compartió en su cuenta de Instagram la inesperada aventura que vivió junto a sus compañeros. A través de una historia, el defensor mexicano mostró cómo tuvo que cambiar su medio de transporte habitual y utilizar el Tren Interurbano debido a las complicaciones en la carretera México-Toluca.

En las imágenes publicadas por Briseño también aparecieron Luan García y Bruno Méndez, quienes lo acompañaron durante el trayecto. La decisión de utilizar el transporte público se debió a que varios integrantes del conjunto escarlata, incluidos futbolistas y directivos, tienen sus domicilios en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

Federico Viñas tras anotar con Toluca vs Tigres | MEXSPORT

El bloqueo se registró a la altura de los centros comerciales ubicados sobre la carretera México-Toluca y provocó importantes afectaciones durante gran parte del martes. La situación obligó a miles de personas a buscar alternativas de movilidad, incluidos los futbolistas del equipo dirigido por Antonio Mohamed, quienes encontraron en el Tren Interurbano una solución para regresar a casa.

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca en el Apertura 2026?

Más allá de esta situación fuera de las canchas, Toluca se prepara para enfrentar a Xolos de Tijuana este miércoles 21 de octubre, en un compromiso importante para sus aspiraciones dentro del Apertura 2026. El conjunto dirigido por Antonio 'Turco' Mohamed buscará reencontrarse con la victoria después de acumular cuatro partidos consecutivos sin ganar.

A pesar de esta racha negativa, los Diablos Rojos se mantienen entre los cuatro primeros lugares de la clasificación general. Sin embargo, el rendimiento mostrado durante las últimas jornadas ha generado preocupación entre sus aficionados, quienes esperan una mejor versión del equipo de cara al cierre de la fase regular y al inicio de la Liguilla.

Paulinho y Erick Gutiérrez tras el gol de Toluca ante Tigres | MEXSPORT