La Jornada doble de la Liga MX empezará este miércoles con las últimas llamadas para los Xolos para meterse a puestos de Liguilla

El encuentro entre Toluca y Xolos de Tijuana se llevará a cabo el próximo 21 de octubre de 2026 a las 19:00. Partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por TUDN.

Ambos equipos buscarán ofrecer un gran espectáculo en busca de ir marcando los puestos para la Liguilla del Apertura 2026.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Toluca llega a este encuentro con variedad de resultados en los últimos cinco partidos en Liga MX: un empate a uno ante San Luis, una derrota ante Tigres, otro empate ante Cruz Azul, otra derrota ante Santos y un triunfo ante Puebla.

Los Diablos Rojos se encuentran en la segunda posición de la tabla, con veintiséis goles a favor, dieciséis tantos en contra y una diferencia de +10.

Federico Viñas tras anotar con Toluca vs Tigres | MEXSPORT

Por su parte, Xolos de Tijuana llega a este encuentro sin haber ganado desde hace 5 fechas, empates ante Puebla y FC Juárez, una derrota ante Atlas, otro empate con Pachuca y otra derrota con Querétaro.

Los Xolos se encuentran en la posición 10 con quince goles a favor, catorce tantos en contra y una diferencia de +1.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.

Xolos de Tijuana celebra gol ante Pachuca | IMAGO7

¿Dónde ver Toluca vs. Xolos de Tijuana?

El encuentro entre Toluca y Xolos de Tijuana se llevará a cabo el próximo 21 de octubre de 2026 a las 19:00 en el Estadio Nemesio Diez. Partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por TUDN.