Salles-Lamonge, Rafa Llorente y Gibran Lajud tuvieron un lindo gesto con la afición potosina que viajó al Nemesio Diez para apoyarlos ante Toluca

Lo que parecía una derrota para el San Luis en la cancha de Toluca, acabó con un empate con sabor a victoria para el equipo potosino, el cual fue celebrado por la poca afición rojiblanca que hizo el viaje al Nemesio Diez. Momentos después del silbatazo final, los alrededor de cincuenta aficionados del San Luis en las gradas empezaron a cantarle a sus futbolistas, quienes permanecían en el centro del campo.

Podría interesarte Futbol Afición de Toluca trató de agredir al Gato Ortiz tras el empate entre Toluca y San Luis

Regalos para los aficionados más fieles

Posteriormente, algunos integrantes del equipo potosino aplaudieron a los fans que se encontraban en una de las cabeceras del inmueble, mientras caminaban rumbo a los vestidores. Pero lo mejor fue cuando Sebastien Salles-lamonge, Rafa Llorente (autor del gol del empate) y Gibran Lajud, figuras del San Luis, se acercaron a las rejas para regalar sus camisetas. El gesto fue bien recibido por la afición, quienes en ningún momento dejaron de entonar cánticos para los jugadores.

Por otro lado, algunos jugadores del San Luis se quedaron en la cancha de Toluca para hacer trabajos físicos, bajo la supervisión del cuerpo técnico rojiblanco. El empate en el Infierno deja a los potosinos con posibilidades de seguir soñando con Liguilla y ahora se alistarán para su próximo partido ante Querétaro el próximo martes en la cancha del Libertad Financiera.