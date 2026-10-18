Toluca deja escapar el triunfo ante San Luis y terminar por igualar en casa

Erick Gutiérrez adelantó a los escarlatas, pero Rafael Llorente Sanz rescató la igualada para los potosinos

El Toluca no pudo hacer valer su condición de local y repartió puntos con el Atlético de San Luis tras empatar 1-1 este sábado en el Estadio Nemesio Diez, en un resultado que dejó un mal sabor de boca para los choriceros.

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El encuentro fue parte de la Jornada 12 del Apertura 2026 y dejó a los Diablos Rojos con la frustración de no poder asegurar la victoria, mientras que el conjunto potosino consiguió una igualada sobre el cierre del compromiso.

¿Quiénes anotaron en el Toluca vs. San Luis?

Toluca no logró mantener su ventaja y terminó por igualar | Mexsport

Erick Gutiérrez abrió el marcador para los escarlatas al minuto 61, con lo que Toluca parecía encaminarse a una victoria ante su afición.

Sin embargo, el Atlético de San Luis no bajó los brazos y encontró la oportunidad de empatar en el tiempo agregado. Rafael Llorente Sanz convirtió un penalti al minuto 96 para sellar el 1-1 definitivo.

¿Cómo quedan en la tabla y cuándo vuelven a jugar?

Con el empate, Toluca llegó a 21 puntos y se mantiene en el segundo lugar de la clasificación, a la espera de los demás resultados de la jornada. San Luis, por su parte, alcanzó las 13 unidades y continúa en la parte baja de la tabla.

Toluca y Atlético San Luis repartieron unidades en la jornada sabatina | Mexsport