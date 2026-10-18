Afición de Toluca trató de agredir al Gato Ortiz tras el empate entre Toluca y San Luis

El empate de los Diablos y los Potosinos tuvo un percance luego de que terminara el compromiso

Marco Antonio Ortíz logró esquivar un objeto lanzado desde las gradas del Estadio Nemesio Diez cuando regalaba sus tarjetas a un aficionado.

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¿Qué sucedió en casa de los Diablos?

Se puso caliente el Infierno. Minutos después de que terminara el Toluca vs San Luis de la Jornada 12 de Liga MX, un aficionado trató de agredir al 'Gato' Ortiz cuando el silbante se dirigía a los vestidores del Nemesio Diez. Luego del empate entre Diablos y Potosinos, el Gato se vio envuelto en un par de polémicas; primero expulsó al auxiliar de Toluca, Pablo Morant y después tuvo un percance con la afición choricera.

Tras el pitazo final, el Gato Ortiz fue increpado por Pablo Morant, auxiliar del Turco Mohamed, a quien el árbitro terminó expulsando, lo que provocó la molestia de la afición local. Instantes después, cuando Ortiz caminaba rumbo a los vestidores, sacó sus tarjetas y cuando se dirigía a regalarlas en las gradas los aficionados se metieron fuerte con él.

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Lo peor fue cuando un objeto fue lanzado en su dirección, mismo que logró esquivar para evitar ser golpeado. Pese al incidente, el Gato Ortiz terminó entregando las tarjetas al seguidor para después irse a los vestidores.

Fuera del percance, en el partido no pasó mucho

En lo deportivo, Toluca y Atlético de San Luis dividieron unidades tras empatar a uno con goles de Erick Gutiérrez, por parte de los Diablos y Rafa Llorente, del San Luis. Con este resultado, el Toluca es sublíder del Apertura 2026 después de doce jornadas. El Atlético San Luis por su parte se ubica en el lugar 15 de la tabla, a tres puntos de zona de Liguilla.