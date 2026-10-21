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Sigue al Toluca vs Tijuana en vivo

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ResumenCobertura En Vivo

Toluca vs Tijuana EN VIVO Liga MX Jornada 13: Transmisión, goles y resultado

Toluca vs Tijuana EN VIVO Liga MX Jornada 13: Transmisión, goles y resultado
Rafael Trujillo Alarcón
16:48 - 21 de octubre de 2026

Actualizado a 19:02 - 21 de octubre de 2026

Continúa la actividad del Apertura 2023 donde Xolos y Diablos Rojos buscan afianzarse en puestos de Liguilla

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Tijuana

Tijuana saca, y da comienzo el partido.

Tijuana

Todo listo para el arranque

Los 22 jugadores titulares y el cuerpo arbitral ya están listos para el silbatazo inicial tras el protocolo de la Liga y el himno mexicano

Listo el Nemesio Diez para el juego de este miércoles

Este será el séptimo juego de Toluca en su casa. Hasta el momento, los Diablos no han hecho pesar la bombonera pues suman sólo tres victorias. Además ya son dos juegos sin poder ganar en casa

Panorámica del Estadio Nemesio Diez previo al Toluca vs Tijuana del AP26 | MEXSPORT
Panorámica del Estadio Nemesio Diez previo al Toluca vs Tijuana del AP26 | MEXSPORT

Este es el 11 de Xolos:

  1. Toño Rodríguez

  2. Rafael Fernández

  3. Unai Bilbao

  4. Jackson Porozo

  5. Pablo Ortíz

  6. Ramiro Árciga

  7. Ángel Zapata

  8. Jonathan Padilla

  9. Frank Boya

  10. Elias Alves De Paula

  11. Joban González

Gilberto Mora seguirá sin tener acción. El joven futbolista no juega desde la Jornada 9 el pasado 20 septiembre ante Pachuca

Listo el 11 inicial de Toluca:

  1. Luis García

  2. Diego Barbosa

  3. Andres Pereira

  4. Jesús Gallardo

  5. Everardo López

  6. Franco Romero

  7. Nicolas Castro

  8. Jesús Angulo

  9. Alexis Vega

  10. Helinho

  11. Paulinho

Son cuatro cambios los que manda Mohamed sobre el 11 que enfrentó a San Luis. Luis García, Barbosa, Castro y Angulo entran para reemplazar a Hugo González, Santiago Simón, Erik Gutiérrez y Federico Viñas

Historial reciente entre ambos

Los Diablos Rojos llegan al partido de Jornada 13 con una ventaja importante sobre los Xolos pues suman cinco juego sin caer ante ellos.

En el Nemesio Diez, Tijuana no gana desde el Apertura 2022 cuando se llevó la victoria por marcador de 1-2

¿Cómo llegan los equipos?

Toluca llega al partido de J13 en la tercera posición de la tabla con 21 unidades. En caso de ganar y golear, podría volver a ser líder

El equipo llega con una mala racha pues suma cuatro juegos sin ganar incluyendo dos derrotas.

Tijuana por su parte es décimo con 16 unidades aunque con un partido menos. En caso de ganar ambos juegos, podría escalar al Top tres.

Xolos también tiene racha negativa con cinco juegos sin ganar y un sólo triunfo en sus últimos siete.

Todo lo que debes saber del juego:

  • Horario: 19:00 horas del centro de México

  • Estadio: Nemesio Diez

  • Transmisión: FOX

Este miércoles continúa la actividad de la jornada doble del Apertura 2026, donde Toluca y Tijuana quieren llevarse los tres puntos para afianzarse en puestos de Liguilla

Bienvenidos Amigos de RÉCORD, a una nueva transmisión de la Liga MX