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Toluca vs Tijuana EN VIVO Liga MX Jornada 13: Transmisión, goles y resultado
Actualizado a 19:02 - 21 de octubre de 2026
Continúa la actividad del Apertura 2023 donde Xolos y Diablos Rojos buscan afianzarse en puestos de Liguilla
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Todo listo para el arranque
Los 22 jugadores titulares y el cuerpo arbitral ya están listos para el silbatazo inicial tras el protocolo de la Liga y el himno mexicano
Listo el Nemesio Diez para el juego de este miércoles
Este será el séptimo juego de Toluca en su casa. Hasta el momento, los Diablos no han hecho pesar la bombonera pues suman sólo tres victorias. Además ya son dos juegos sin poder ganar en casa
Este es el 11 de Xolos:
Toño Rodríguez
Rafael Fernández
Unai Bilbao
Jackson Porozo
Pablo Ortíz
Ramiro Árciga
Ángel Zapata
Jonathan Padilla
Frank Boya
Elias Alves De Paula
Joban González
Gilberto Mora seguirá sin tener acción. El joven futbolista no juega desde la Jornada 9 el pasado 20 septiembre ante Pachuca
Listo el 11 inicial de Toluca:
Luis García
Diego Barbosa
Andres Pereira
Jesús Gallardo
Everardo López
Franco Romero
Nicolas Castro
Jesús Angulo
Alexis Vega
Helinho
Paulinho
Son cuatro cambios los que manda Mohamed sobre el 11 que enfrentó a San Luis. Luis García, Barbosa, Castro y Angulo entran para reemplazar a Hugo González, Santiago Simón, Erik Gutiérrez y Federico Viñas
Historial reciente entre ambos
Los Diablos Rojos llegan al partido de Jornada 13 con una ventaja importante sobre los Xolos pues suman cinco juego sin caer ante ellos.
En el Nemesio Diez, Tijuana no gana desde el Apertura 2022 cuando se llevó la victoria por marcador de 1-2
¿Cómo llegan los equipos?
Toluca llega al partido de J13 en la tercera posición de la tabla con 21 unidades. En caso de ganar y golear, podría volver a ser líder
El equipo llega con una mala racha pues suma cuatro juegos sin ganar incluyendo dos derrotas.
Tijuana por su parte es décimo con 16 unidades aunque con un partido menos. En caso de ganar ambos juegos, podría escalar al Top tres.
Xolos también tiene racha negativa con cinco juegos sin ganar y un sólo triunfo en sus últimos siete.
Todo lo que debes saber del juego:
Horario: 19:00 horas del centro de México
Estadio: Nemesio Diez
Transmisión: FOX
Este miércoles continúa la actividad de la jornada doble del Apertura 2026, donde Toluca y Tijuana quieren llevarse los tres puntos para afianzarse en puestos de Liguilla
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