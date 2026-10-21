El entrenador de León, Javier Gandolfi, destacó la importancia de la victoria frente a Tigres en el Estadio Universitario, un resultado que consideró fundamental para el momento que atraviesa su equipo, además de resaltar que lograron mantener su arco en cero después de recibir goles en sus compromisos anteriores.
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Palabras del DT de León
Creo que logramos aumentar la ventaja por ahí un poco más tardío de lo que esperábamos, porque entendíamos que era una de las posibilidades marcar en una transición. Pero, obviamente, que es un resultado importantísimo ante un rival que en su cancha, como bien lo marcás en la historia para el Club León, es complejo, pero era era justo y necesario. Y, más que nada, mantener el 0 en el arco, también para nosotros es un punto a destacar, porque veníamos de recibir goles
Gandolfi también reconoció que el resultado representa un impulso emocional para el conjunto esmeralda, especialmente en una etapa del torneo en la que cada partido puede marcar la diferencia en la lucha por los puestos de Liguilla.
Obviamente que la inyección anímica, por el momento que estábamos viviendo, es muy buena. En esta seguidilla de partidos, la parte emocional es importante, donde cualquier detalle te puede llevar a conquistar o dejarte con las manos vacías, más que nada porque empieza a aparecer las emociones. Y hoy creo que es un agradecimiento a ellos, al día a día, porque se entregan, y es lindo, es lindo estar en en zona de Liguilla
Gandolfi pretende quedarse
Por otra parte, el estratega habló sobre el proyecto deportivo y su renovación de contrato por dos años, una situación que consideró poco habitual para un entrenador, sobre todo por el contexto que vive actualmente el equipo.
Hablamos de proyecto, tanto de una parte como la otra estamos a gusto. Hoy en día, tener la posibilidad de firmar por 2 años por ahí para un entrenador no es lo más común, y más en la situación que está el equipo, como lo marcás. Pero creo que también es un mensaje de estabilidad, de proyecto, voy a repetir, hay proyecto, y estamos muy contentos