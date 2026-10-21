Creo que logramos aumentar la ventaja por ahí un poco más tardío de lo que esperábamos, porque entendíamos que era una de las posibilidades marcar en una transición. Pero, obviamente, que es un resultado importantísimo ante un rival que en su cancha, como bien lo marcás en la historia para el Club León, es complejo, pero era era justo y necesario. Y, más que nada, mantener el 0 en el arco, también para nosotros es un punto a destacar, porque veníamos de recibir goles