El equipo regiomontano recibió un gol por tiempo y se queda muy cerca de la eliminación

Tigres dejó escapar puntos importantes en el Estadio Universitario al caer 0-2 ante León, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026. Los felinos no encontraron la manera de responder al gol tempranero de la visita y terminaron la noche entre abucheos de su afición, con un panorama complicado en la pelea por un lugar en la Liguilla.

Sigue el pésimo torneo felino

Desde los primeros minutos, el conjunto auriazul intentó tomar la iniciativa. Al minuto 6, Fernando Gorriarán generó la primera aproximación de peligro con un disparo que pasó por un costado del arco visitante. Más tarde, al 15’, Jesús Garza probó suerte desde fuera del área, pero su remate también se marchó desviado.

Sin embargo, al minuto 19, León aprovechó un error defensivo para abrir el marcador. Rafael Guerrero intentó ceder el balón de cabeza a Nahuel Guzmán, pero su envío fue lento, situación que aprovechó Ismael Díaz para anticiparse y mandar la pelota al fondo de las redes. Tigres buscó reaccionar y al 26’ Emiliano Gómez sacó un disparo de larga distancia que fue controlado por el guardameta visitante.

Ismael Díaz de León festeja el gol que abre el marcador de León en casa de Tigres | Imago7

La primera mitad concluyó con los felinos abajo en el marcador y bajo los abucheos de su propia afición. La molestia también se había manifestado contra Rafael Guerrero, quien fue señalado por los seguidores auriazules tras su error en la jugada que derivó en el gol de León.

Lo intentaron, pero no funcionó

Para el complemento, Tigres intentó encontrar el empate y estuvo cerca de conseguirlo al minuto 48, cuando Alan Franco conectó un remate de cabeza dentro del área chica que pasó apenas por un costado de la portería. Pese a los intentos del equipo local, el gol no llegó y, al 87’, Jaidyn Contreras hizo su debut como jugador de Tigres, en busca de aportar en los minutos finales.

La visita sentenció el encuentro al minuto 89, cuando Diber Cambindo marcó el segundo tanto para León y apagó las esperanzas de reacción de los universitarios. Con este resultado, Tigres se quedó momentáneamente en el lugar 14 de la clasificación, con 14 puntos, y comprometió sus aspiraciones de avanzar a la Liguilla, obligado a sumar en las jornadas restantes para mantener vivas sus posibilidades.