¿De Rayados a Tigres? 'Tano' Ortiz habló sobre la posibilidad de volver a la Liga MX con los felinos

El técnico argentino actualmente está en Colo Colo, pero con un contrato próximo a expirar

Ha pasado casi año y medio desde que Fernando 'Tano' Ortiz dirigió por última vez en la Liga MX, cuando salió de Santos tras el Clausura 2025. En días recientes su nombre sonó como posible opción para hacer cargo de Tigres, algo sobre lo cual el argentino prefirió no opinar.

"Hoy la realidad estoy sentado acá, estoy enfocado en el día de mañana que podríamos tener el partido más importante de la semana. De ahí en la semana en adelante, no voy a opinar algo y ser esclavo de mis palabras", señaló el, por ahora, técnico de Colo Colo.

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¿Cuál es la situación de 'Tano' Ortiz con Colo Colo?

Tras salir del conjunto lagunero en mayo de 2025, el técnico argentino no tardó en encontrar equipo y en septiembre de ese año llegó al banquillo del conjunto chileno. Aunque perdió la Final de la Supercopa de Chile, actualmente presume 30 victorias en 48 juegos, con siete empates y 11 derrotas.

Sin embargo, a pesar de los buenos resultados que ha logrado, su contrato termina en diciembre de este año y por ahora no hay pláticas de renovación, algo que a Ortiz todavía no le inquita. "Tengo contrato vigente, el presidente se manifestó de una manera muy clara con mi institución".

Fernando 'Tano' Ortiz como director técnico de Santos Laguna en la Liga MX | IMAGO 7

"Yo veo el presente . A mí particularmente no es algo que me inquiete o me quite el sueño (renovar), yo estoy tranquilo porque tengo contrato hasta diciembre. Si está bien o está mal es una decisión, no pregunto, no cuestiono. Vivo el hoy y es futbol", finalizó.

¿De Rayados a Tigres? La polémica decisión que tendrá que tomar

Si bien por ahora no hay nada concreto sobre su posible regreso al futbol mexicano, no se descarta que una oferta llegue al 'Tano' procedente de la UANL. En ese escenario, el estratega se verá en un dilema por su pasado como director técnico de Rayados de Monterrey.

Luego de pasar por el banquillo de América, Ortiz se hizo cargo de la Pandilla en el Apertura 2023 y salió iniciado del Apertura 2024. Los resultados no lo acompañaron durante su etapa con Rayados, pero firmar con el más grande rival podría acarrearle duras críticas por parte de ambas aficiones.