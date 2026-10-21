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Sigue al Tigres vs Leon en vivo

Liga MXEstadio Universitario (El Volcan)
TigresTigres
EN VIVO
0-2
2ª mitad
LeonLeon
ResumenCobertura En Vivo

Tigres vs León EN VIVO: Resultado, goles y estadísticas

Tigres vs León EN VIVO: Resultado, goles y estadísticas
Mauricio Abner Díaz Valdivia
20:21 - 20 de octubre de 2026

Actualizado a 23:02 - 20 de octubre de 2026

Duelo de equipos felinos en el 'Volcán'.

Filtrar por:

El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.

89Gol
Escudo del equipo
0-2

GOOOOOL - marca Diber Cambindo

¡G O O O O O O L! Díber Cambindo define frente a Nahuel Guzmán y deja 'contra las cuerdas' a Tigres.

Tigres
Cambio
Jaidyn Contreras
Jesus Garza
Leon
Cambio
Paul Bellon
Edgar Guerra
Tigres
Cambio
Ricardo Monreal
Emiliano Gomez
Tigres
Cambio
Cesar Araujo
Fernando Gorriaran
80'

¡MEMOTEEEE!

Falla Martínez a la media vuelta en una buena jugada por la banda izquierda de los Felinos.

77'

Choque de cabezas en el área, 'Búfalo' Aguirre se lleva un fuerte contacto con un jugador de La Fiera.

Leon
Cambio
Christopher Mora
Alfonso Alvarado
Leon
Cambio
Diber Cambindo
Sebastian Vegas
Nahuel Guzmán lamenta el mal partido de Tigres ante León | Imago7
Nahuel Guzmán lamenta el mal partido de Tigres ante León | Imago7
Leon
Cambio
Bryan Colula
Ivan Moreno
Leon
Cambio
José Rodríguez
Fernando Beltran
58'

¡DUELO Y DÍA DE PORTEROS!

Vaya atajada de Óscar García en el remate con la espalda por parte del 'Búfalo' Aguirre.

Tigres
Cambio
Rodrigo Aguirre
Ozziel Herrera
Tigres
Cambio
Diego Sanchez
Henrique Simeone
53'

¡NAHUEEEEEL!

Es día de porteros, qué atajada de Nahuel en el mano a mano ante Guerra.

49'

Tigres inició mucho mejor. Franco se queda cerca en un cabezazo; a la jugada siguiente, Beltrán mete un disparo al arco que se queda Nahuel de buena manera.

Leon
Tarjeta amarilla
Sebastian Vegas
Sebastian Vegas(DEFENSA)

Amonestación para Sebastian Vegas.

Ya en juego el segundo tiempo.

¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

MARCADOR PARCIAL: TIGRES 0-1 LEÓN

Óscar García juega el balón ante el 'Memote' | Imago7
Óscar García juega el balón ante el 'Memote' | Imago7

El cuarto árbitro indica que habrá 2 minuto(s) de tiempo añadido.

38'

León comienza a mejorar en la recta final de la primera parte, al mismo tiempo que Tigres se va 'diluyendo'; se acerca el segundo de La Fiera.

32'

¡PINTURITA DE NAHUEL!

Guerra vio adelantado al 'Patón', pero este la baja con el pecho y se la queda en la espalda.

27'

Tigres sigue siendo mejor, pero no puede anotar el empate en su estadio.

19Gol
Escudo del equipo
0-2

GOOOOOL - marca Ismael Diaz

¡G O O O O O O L! Ismael Díaz de León aprovecha una pésima jugada en defensa de Guerrero y Nahuel para anotar sin portero.

18'

'Memote' trató de disparar de frente al arco, pero la jugada no llevaba mucho peligro y León se vuelve a salvar.

15'

¡GARZAAAA!

El 14 de los locales mete disparo cruzado con rumbo a la portería de García, pero no tiene tanto peligro.

Fernando Beltrán conduce el balón en el 'Volcán' | MexSport
Fernando Beltrán conduce el balón en el 'Volcán' | MexSport
7'

¡CERCA TIGRES!

Primera jugada de peligro con 'Memote' sirviendo de poste para Gorriarán, quien de inmediato dispara al arco; su disparo pasa cerca del ángulo izquierdo.

Lamento de Fernando Gorriarán en su disparo dentro del Tigres vs León | Imago7
Lamento de Fernando Gorriarán en su disparo dentro del Tigres vs León | Imago7
5'

De momento todo está tranquilo, Tigres maneja más el balón en zona de los 'Panzasverdes', pero no ha habido alguna jugada de real peligro.

Tigres

Tigres saca, y da comienzo el partido.

Tigres

Se entona el himno nacional mexicano en el terreno de juego del 'Volcán'.

Saltan los dos equipos al terreno de juego encabezados por el 'Gato' Ortíz, árbitro central del partido.

ESTAS SON LAS ALINEACIONES DEL PARTIDO:

¡BIENVENIDOS, AMIGOS DE RÉCORD!

Duelo de quipos felinos en casa de los Tigres.

Llegada de Díber Cambindo al Estadio de Tigres | Imago7
Llegada de Díber Cambindo al Estadio de Tigres | Imago7