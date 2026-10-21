El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.
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Tigres vs León EN VIVO: Resultado, goles y estadísticas
Actualizado a 23:02 - 20 de octubre de 2026
Duelo de equipos felinos en el 'Volcán'.
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GOOOOOL - marca Diber Cambindo
¡G O O O O O O L! Díber Cambindo define frente a Nahuel Guzmán y deja 'contra las cuerdas' a Tigres.
¡MEMOTEEEE!
Falla Martínez a la media vuelta en una buena jugada por la banda izquierda de los Felinos.
Choque de cabezas en el área, 'Búfalo' Aguirre se lleva un fuerte contacto con un jugador de La Fiera.
¡DUELO Y DÍA DE PORTEROS!
Vaya atajada de Óscar García en el remate con la espalda por parte del 'Búfalo' Aguirre.
¡NAHUEEEEEL!
Es día de porteros, qué atajada de Nahuel en el mano a mano ante Guerra.
Tigres inició mucho mejor. Franco se queda cerca en un cabezazo; a la jugada siguiente, Beltrán mete un disparo al arco que se queda Nahuel de buena manera.
Ya en juego el segundo tiempo.
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
MARCADOR PARCIAL: TIGRES 0-1 LEÓN
El cuarto árbitro indica que habrá 2 minuto(s) de tiempo añadido.
León comienza a mejorar en la recta final de la primera parte, al mismo tiempo que Tigres se va 'diluyendo'; se acerca el segundo de La Fiera.
¡PINTURITA DE NAHUEL!
Guerra vio adelantado al 'Patón', pero este la baja con el pecho y se la queda en la espalda.
Tigres sigue siendo mejor, pero no puede anotar el empate en su estadio.
GOOOOOL - marca Ismael Diaz
¡G O O O O O O L! Ismael Díaz de León aprovecha una pésima jugada en defensa de Guerrero y Nahuel para anotar sin portero.
¡Error de Tigres!❌ ¡Goooool de la “Fiera”, León se adelanta en el Volcán con tanto de Ismael Díaz de León! https://t.co/5VQZPe9ibY— FOX (@somos_FOX) October 21, 2026
'Memote' trató de disparar de frente al arco, pero la jugada no llevaba mucho peligro y León se vuelve a salvar.
¡GARZAAAA!
El 14 de los locales mete disparo cruzado con rumbo a la portería de García, pero no tiene tanto peligro.
¡CERCA TIGRES!
Primera jugada de peligro con 'Memote' sirviendo de poste para Gorriarán, quien de inmediato dispara al arco; su disparo pasa cerca del ángulo izquierdo.
De momento todo está tranquilo, Tigres maneja más el balón en zona de los 'Panzasverdes', pero no ha habido alguna jugada de real peligro.
Se entona el himno nacional mexicano en el terreno de juego del 'Volcán'.
Saltan los dos equipos al terreno de juego encabezados por el 'Gato' Ortíz, árbitro central del partido.
ESTAS SON LAS ALINEACIONES DEL PARTIDO:
¡BIENVENIDOS, AMIGOS DE RÉCORD!
Duelo de quipos felinos en casa de los Tigres.