León golpea a Tigres en el Volcán y la afición felina estalla contra su propio equipo

Los universitarios cayeron ante la Fiera con lo que se alejan de la Liguilla

La afición de Tigres mostró su descontento durante el partido ante León en el Estadio Universitario, luego de que el conjunto felino se marchara al descanso entre abucheos y con la desventaja de 0-1 en el marcador.

El malestar de los seguidores auriazules se hizo evidente tras el gol de Ismael Díaz, quien aprovechó un error defensivo de Rafael Guerrero para adelantar a los Esmeraldas.

La jugada se originó cuando Guerrero intentó regresar el balón de cabeza a Nahuel Guzmán; sin embargo, su pase fue lento y quedó a disposición de Ismael Díaz, quien no desaprovechó la oportunidad para enviar el balón al fondo de las redes.

Jugadores de Tigres lamentándose gol en contra en el juego ante León | MEXSPORT

La equivocación del defensor provocó la molestia de los aficionados, quienes no tardaron en manifestarse desde las tribunas del Universitario. La presión sobre Guerrero quedó en evidencia cuando, al volver a tocar la pelota después de la anotación, recibió una nueva tanda de abucheos.

El ambiente de inconformidad se mantuvo hasta el final de la primera mitad, cuando los jugadores de Tigres abandonaron el terreno de juego entre silbidos y reclamos de su propia afición.

Jugadores de Tigres abandonando el terreno de juego tras caer ante León| MEXSPORT