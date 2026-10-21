Un nuevo debut se dio en Liga MX, otro en tierras regiomontanas luego del que tuvo Paxon Ruffin

Jaidyn Contreras cumplió uno de los primeros objetivos de su carrera al debutar oficialmente en Primera División con Tigres, durante la derrota de los felinos por 0-2 ante León, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026, disputado en el Estadio Universitario.

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Dentro de lo malo, un debut más

El juvenil de 19 años ingresó al terreno de juego al minuto 87, cuando el conjunto auriazul buscaba reaccionar en el marcador. Aunque tuvo pocos minutos para mostrarse, el encuentro representó un paso importante en su proceso de desarrollo dentro del primer equipo universitario.

Contreras llegó a Tigres hace unos meses procedente del FC Dallas, con la intención de continuar su crecimiento futbolístico y abrirse camino en el futbol mexicano. Su incorporación representa una apuesta por un jugador joven que ahora comienza a sumar experiencia en el máximo circuito y a su vez, minutos a la regla de menores.

Jaidyn Contreras enfrenta a León en el Universitario | MexSport

¿De dónde es Jaidyn?

Una de las particularidades del futbolista es que cuenta con tres nacionalidades: mexicana, estadounidense y hondureña, una característica que forma parte de su perfil internacional y que lo distingue dentro de las fuerzas básicas del conjunto regiomontano.

Su primera convocatoria con el equipo dirigido por los felinos llegó en el partido anterior ante Chivas, cuando apareció por primera vez entre los considerados para un encuentro oficial, aunque no tuvo participación en el terreno de juego.

Jaidyn Contreras en las Fuerzas Básicas de Tigres | MexSport