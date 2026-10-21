Luego de la expulsión en contra de Chivas, Brunetta hizo mucha falta ante La Fiera

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de Tigres, reconoció que la ausencia de Juan Brunetta fue un factor importante en la derrota frente a León, pues consideró que al equipo le faltó contundencia para concretar las oportunidades que generó durante el encuentro en el Estadio Universitario.

Podría interesarte Futbol Javier Gandolfi destaca el triunfo de León y respalda su proyecto de dos años

No esperaba un resultado así

El estratega felino admitió que el marcador fue inesperado, aunque señaló que sus dirigidos tuvieron opciones para marcar, pero no lograron tener la precisión necesaria frente al arco rival.

Sí, sin duda alguna que, definitivamente, que un marcador que nunca pensamos en este tipo de encuentros así. Sin embargo, este, creo que el equipo ha generado opciones, tuvimos oportunidades, nos faltó esa certeza. La ausencia de Brunetta es un hombre muy importante en nuestro equipo, eso no lo podemos dudar, Es el hombre que atraviesa el mejor momento en la definición. Creo que hoy fue factor que nos faltó esa parte para poder hacer el gol

Javier Gandolfi y Víctor Manuel Vucetich | Imago7

Vucetich también reconoció que existen diferentes factores que han influido para que Tigres no consiga los resultados esperados, aunque señaló que el futbol presenta circunstancias que pueden favorecer o perjudicar a cualquier equipo.

Sí, pues son varios factores, ¿no? Es obvio que son varios factores los que han intervenido para no poder obtener el resultado que hubiéramos pretendido tener. Sin embargo, también sabemos que las circunstancias del futbol se presentan favorables o negativamente

Todo va mal, pero lucharán hasta que acabe el torneo

Finalmente, el entrenador de los universitarios reconoció que el proceso ha sido complicado, pero aseguró que mantendrán el compromiso hasta el final, mientras que las decisiones sobre el futuro de la institución se tomarán posteriormente, buscando lo que resulte más conveniente para Tigres.

Jugadores de Tigres abandonando el terreno de juego tras caer ante León| MEXSPORT