Manuel Capasso en el partido de Atlas contra Querétaro en la Liga MX | IMAGO 7

Los rojinegros reciben a las Águilas con un par de antecedentes de controversias en las decisiones de los silbantes

¡Cuidado América! Atlas llega al duelo ante las Águilas con un dato que ha generado polémica durante el Apertura 2026: el conjunto rojinegro es señalado como el equipo al que más tarjetas rojas evidentes le han sido perdonadas durante el torneo.

De acuerdo con un análisis arbitral, la Comisión Disciplinaria habría dejado sin sanción tres acciones consideradas como expulsiones claras en partidos diferentes del campeonato, protagonizadas por Duk, Manuel Capasso y Milton Valenzuela.

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La primera de ellas ocurrió con Duk, en una acción en la que tuvo un contacto fuerte con la rodilla o espinilla de Orbelín Pineda, de Rayados. La entrada incluso provocó una herida en el jugador regiomontano y fue considerada como una acción que pudo haber derivado en una lesión de gravedad.

Otro de los casos señalados fue el de Manuel Capasso ante Querétaro. El defensor rojinegro realizó una barrida a destiempo sobre Daniel Parra, impactando directamente su tobillo. Aunque el contacto se produjo con la punta, el doblez que sufrió la articulación fue considerado suficiente para catalogar la acción como juego brusco grave.

Duk previo a un partido de Liga MX con Atlas | IMAGO 7

La tercera jugada involucró a Milton Valenzuela frente a Necaxa y es considerada la más clara de las tres. El futbolista del Atlas se barrió por detrás sobre Emilio Rodríguez, provocando primero que su tobillo se doblara y posteriormente entrando en contacto con el balón.

El análisis sostiene que, incluso si Valenzuela hubiera tocado primero la pelota, la entrada debía ser sancionada con tarjeta roja debido a que la barrida se produjo por detrás y puso en riesgo la integridad física del jugador de Necaxa.

Con este antecedente, Atlas afrontará su próximo compromiso ante América, en un partido en el que las decisiones arbitrales volverán a estar bajo la lupa.