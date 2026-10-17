¡Polémica en Aguascalientes! Aficionados del Atlas interrumpen el Himno Nacional antes del partido contra Necaxa

Afición del Atlas, en el Estadio Victoria, en el duelo ante Necaxa | IMAGO7

El partido terminó con una victoria de los Rojinegros, pero dejó un momento bochornoso

El partido entre Necaxa y Atlas quedó marcado por una polémica antes de que comenzaran las acciones en el terreno de juego. Durante la ceremonia del Himno Nacional Mexicano en el Estadio Victoria, un grupo de aficionados rojinegros comenzó a realizar cánticos en apoyo a su equipo, provocando la molestia de los seguidores locales que se encontraban en las tribunas.

El incidente ocurrió durante el protocolo previo al encuentro de la Liga MX, cuando los jugadores de ambos equipos se encontraban preparados para escuchar el Himno Nacional. Sin embargo, integrantes de la porra visitante continuaron alentando al conjunto tapatío, lo que generó una reacción inmediata de desaprobación entre los asistentes.

Jugadores del Atlas, previo al partido ante Necaxa | IMAGO7

¿Qué hicieron los aficionados del Atlas durante el Himno Nacional Mexicano?

Mientras se escuchaban las notas del Himno Nacional Mexicano, los seguidores del Atlas comenzaron a entonar cánticos y gritar el nombre de su equipo desde la zona destinada a la afición visitante. La situación rompió con la solemnidad del protocolo y provocó inconformidad entre los aficionados del Necaxa.

La reacción de los seguidores de los Rayos no tardó en llegar, pues comenzaron a abuchear a la porra rojinegra en señal de desaprobación por lo ocurrido. El intercambio de gritos entre ambas aficiones elevó la tensión en las tribunas del Estadio Victoria durante los minutos previos al silbatazo inicial.

El episodio generó un ambiente de hostilidad entre los asistentes, por lo que los elementos de seguridad presentes en el inmueble mantuvieron la vigilancia para evitar que los reclamos entre los seguidores de ambos conjuntos derivaran en enfrentamientos físicos.

Necaxa exhibe en redes sociales a la porra del Atlas durante el Himno Nacional

La situación también quedó reflejada en las redes sociales del Club Necaxa, que utilizó su cuenta oficial de X para compartir un mensaje relacionado con el comportamiento de los aficionados visitantes durante la ceremonia previa al encuentro.

"La porra visitante haciéndose escuchar... durante el himno nacional", publicó el conjunto hidrocálido, acompañando el mensaje con un emoji de sorpresa. La publicación hizo referencia directa a los cánticos realizados por los seguidores rojinegros mientras se desarrollaba el protocolo oficial.