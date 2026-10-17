Ryan Mmaee y Manuel Capasso le dieron la victoria a la visita

Aguascalientes se pintó de rojinegro. Atlas salió del Estadio Victoria con tres puntos en la bolsa después de imponerse 0-2 al Necaxa, en un partido en el que supo resistir los embates de los Rayos, aprovechó sus oportunidades y terminó celebrando una victoria que prolonga su buen momento.

El equipo de Hernán Crespo llegó a cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota y, con este triunfo, se colocó momentáneamente en el segundo puesto de la clasificación.

¿Cómo fue el partido?

Atlas necesitó muy poco para golpear primero. En su primera llegada de peligro, Milton Valenzuela encontró el espacio para mandar un centro al área y Ryan Mmaee apareció para puntear el balón y vencer al arquero del Necaxa. La bandera de fuera de juego se levantó de inmediato, pero el VAR intervino para revisar la acción y terminó validando el tanto rojinegro.

Con la ventaja, Atlas cedió algunos metros y Necaxa comenzó a buscar el empate. Martínez estuvo cerca de conseguirlo con un potente disparo cruzado que pasó apenas a centímetros de la portería defendida por Camilo Vargas. El arquero rojinegro se lanzó en vano, pues el balón terminó escapando por un costado.

Mmaee, jugador del Atlas celebrando su gol ante Necaxa | IMAGO7

Los Rayos volvieron a encontrar un resquicio poco después. Un balón filtrado dejó a Owen González con ventaja sobre Jorge Sánchez y completamente solo dentro del área. Parecía una ocasión inmejorable, pero Camilo Vargas salió a tiempo y cortó el peligro antes de que el delantero pudiera definir.

Atlas también tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja. Kevin Zenón recibió el balón sin marca dentro del área y, ante la salida del arquero, intentó resolver con un toque bombeado. El argentino buscó colocar el balón por encima del guardameta, pero su intento terminó por encima del arco.

El panorama se complicó para los rojinegros cuando Milton Valenzuela vio la tarjeta roja directa por una falta sobre Miguel Rodríguez. Víctor Cáceres no dudó y Atlas tuvo que afrontar el tramo final del encuentro con un hombre menos.

Necaxa olió sangre y se lanzó con mayor insistencia al frente. Owen González volvió a aparecer a espaldas de la defensa y generó otra oportunidad clara, pero esta vez Carranza no consiguió conectar el servicio dentro del área chica.

Jugadores del Atlas y Necaxa disputando el balón en la Jornada 12 | IMAGO7

Los Rayos perdonaron y Atlas terminó cobrando factura

Cuando Necaxa buscaba desesperadamente el empate, el conjunto tapatío encontró el segundo tanto en una acción fortuita. Monzón sacó un remate que terminó estrellándose en el travesaño y el rebote quedó dentro del área. Manuel Capasso apareció para recoger el balón y, con un remate descompuesto, consiguió mandarlo al fondo de las redes.

El segundo golpe terminó por apagar la reacción del Necaxa. Atlas resistió con diez hombres, mantuvo su ventaja y terminó llevándose una victoria de Aguascalientes que confirma el buen momento del equipo de Hernán Crespo.

Los rojinegros ya suman cuatro partidos consecutivos sin perder y, al menos de manera momentánea, se colocan en el segundo lugar de la clasificación.