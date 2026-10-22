El futbolista colombiano llegó a cinco goles con la playera de América

Miguel Borja no afloja y reaparece con gol. Las Águilas ya le ganan al Atlas con un golazo del Colibrí, quien aprovechó una recepción de lujo de Brian Rodríguez. El colombiano ya suma cinco anotaciones con la camiseta azulcrema.

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Luego de perderse el partido ante León por cumplir una suspensión de un juego, Borja aprovechó la titularidad ante los rojinegros y le bastaron apenas 26 minutos para hacerse presente en el marcador.

Fue una gran jugada colectiva del América. Israel Reyes realizó un cambio de juego y el Rayito demostró su gran calidad técnica con una recepción dirigida de taco para entrar al área. El uruguayo levantó la cara y lanzó un centro que Borja atacó con determinación para conectar el balón apenas con los tacos y mandarlo al fondo de las redes.

Miguel Borja, jugador del América, en lamento tras falla ante Rayados de Monterrey | MEXSPORT

Con este gol, Miguel Borja llegó a cinco anotaciones en cinco partidos con las Águilas y se convirtió en el segundo máximo goleador del equipo, solo por detrás de Henry Martín y por encima de Brian Rodríguez.