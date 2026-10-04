El césped del inmueble tapatío luce con trabajos de recuperación después del concierto de Julión Álvarez, a pocos días de recibir uno de los partidos más importantes del futbol mexicano

El Estadio Jalisco fue escenario del concierto de Julión Álvarez, pero ahora el inmueble trabaja contrarreloj para recuperar su cancha. Imágenes compartidas por Estadios de México mostraron el estado actual del terreno de juego, que presenta huellas de los trabajos realizados después del evento musical.

El tiempo es el principal desafío para el césped, pues apenas una semana después del concierto, el Estadio Jalisco deberá estar listo para recibir una nueva edición del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas el sábado 10 de octubre.

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Así luce la cancha del Estadio Jalisco

La imagen muestra el terreno de juego con diferentes zonas en proceso de recuperación, además de maquinaria y trabajos alrededor del césped. La cancha fue protegida para poder albergar el concierto, por lo que ahora se realizan labores para dejarla nuevamente en condiciones para la actividad futbolística.

El objetivo será que el terreno de juego pueda recuperar su apariencia y condiciones habituales antes del próximo compromiso, aunque el poco tiempo disponible representa un reto para los encargados de su mantenimiento.

Atlas seguirá siendo local en el Estadio Jalisco | IMAGO7

El Estadio Jalisco tiene una semana para estar listo

Después de recibir a miles de aficionados para el concierto de Julión Álvarez, el inmueble tapatío aprovecha la Fecha FIFA para cambiar nuevamente de escenario para convertirse en la casa del futbol.

En apenas una semana, el Estadio Jalisco deberá recibir el Clásico Tapatío, por lo que los trabajos sobre el césped continuarán durante los próximos días para llegar en las mejores condiciones posibles al encuentro entre Atlas y Chivas.

Lo más seguro es que llegue para la cita, aunque no en las mejores condiciones, pero esperando que para el sábado 10 de octubre el césped esté en mejor aspecto para recibir uno de los juegos más vibrantes de la Liga MX.