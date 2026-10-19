La prenda destaca un estilo urbano con base azul marino

Footy Headlines reveló una predicción del uniforme que apunta a sacar para esta temporada el América Femenil, con un diseño de estilo urbano, base azul marino y llamativas salpicaduras en rosa, azul cielo y dorado.

El Club América Femenil podría sorprender con una camiseta de estética diferente para la temporada 2026-27. El portal especializado Footy Headlines dio a conocer una imagen que anticipa cómo luciría una posible nueva indumentaria del conjunto azulcrema, con una propuesta visual que se aleja de los diseños tradicionales.

La imagen, atribuida a una predicción de Kamil Berberler, presenta una playera confeccionada por Adidas que apuesta por una combinación de colores y gráficos poco convencionales. Sin embargo, hasta el momento debe considerarse un diseño especulativo y no un lanzamiento oficial confirmado por el club o la marca deportiva.

Posible jersey del América Femenil | footyheadlines.com

¿Cuál es el diseño de la camiseta?

El diseño tiene como protagonista una base azul marino oscuro que cubre prácticamente toda la prenda. Sobre ella aparece un estampado de salpicaduras de pintura distribuidas por el frente, las mangas y los costados, con tonos rosa pastel, azul cielo y dorado crema.

La combinación genera un efecto artístico que recuerda a las prendas urbanas y a las propuestas gráficas contemporáneas. Las manchas irregulares contrastan con el fondo oscuro y aportan dinamismo a la camiseta, convirtiéndola en una opción visualmente distinta de los uniformes habituales del equipo.

En el pecho, el logotipo blanco de Adidas ocupa la parte superior, mientras que el escudo del Club América aparece centrado debajo. En la representación, el emblema incorpora detalles en azul claro y rosa pastel, colores que armonizan con el estampado de la playera.

El posible diseño de la playera del América Femenil | footyheadlines.com

El diseño también contempla las tradicionales tres franjas blancas de Adidas sobre los hombros, además de un cuello redondo y puños en azul marino, elementos que mantienen una apariencia uniforme frente a la intensidad del gráfico principal.

De concretarse una propuesta de esta naturaleza, la camiseta representaría una alternativa estética llamativa para el América Femenil, al combinar los elementos deportivos de Adidas con una identidad gráfica inspirada en el arte y la moda urbana.

La filtración también abre la posibilidad de que la indumentaria femenina tenga una propuesta visual propia dentro de la temporada, aunque la imagen disponible no permite asegurar si se trata de un uniforme de partido, una edición especial o un concepto que finalmente llegará a las tiendas. Por ahora, los detalles sobre su disponibilidad, precio y fecha de presentación permanecen sin confirmar.

América Femenil festejando uno de sus tantos | IMAGO7

¿Cuándo saldría a la venta?

Footy Headlines ha presentado la imagen como una predicción de la camiseta del América Femenil para la campaña 2026-27, por lo que todavía no existe certeza sobre su producción o comercialización.

Por ahora, el Club América o Adidas no han publicado información oficial para conocer si el diseño llegará a las jugadoras y a los aficionados, así como la fecha de lanzamiento.