El Rebaño Sagrado buscará seguir con paso firme ante unos Hidrocálidos que buscan salir de la parte baja de la tabla

El encuentro entre Chivas y Necaxa se llevará a cabo el próximo 20 de octubre de 2026 a las 18:07. Partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por Prime Video.

El Rebaño Sagrado llega a esta fecha como cuarto lugar en la tabla general en busca de seguir peleando la cima de la Liga MX, ante unos Hidrocálidos que vienen siendo los últimos lugares.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Chivas llega a este encuentro con variedad de resultados en los últimos cinco partidos en Liga MX: dos empates seguidos ante Tigres y Atlas, una derrota ante Querétaro, otro empate ante América y un triunfo ante Pumas.

Los Rojiblancos se encuentran en la posición cuatro, detrás de Atlas, Toluca y América, con diecinueve goles a favor, doce tantos en contra y una diferencia de +7.

Festejo de Chivas en el gol de Jordan Carrillo, ante Tigres | IMAGO7

Por su parte, Necaxa llega a este partido con 4 derrotas y un empate en los últimos cinco juegos; cayeron ante América, Atlas, San Luis y Puebla y un empate ante Pachuca.

Los Hidrocálidos se encuentran en la posición 17 con quince goles a favor, veinticinco tantos en contra y una diferencia de -10.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.

Jugadores de Atlas y Necaxa en su compromiso del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Dónde ver Chivas vs. Necaxa?

El encuentro entre Chivas y Necaxa se llevará a cabo el próximo 20 de octubre de 2026 a las 18:07 en el Estadio Akron. Partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por Prime Video.