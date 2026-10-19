Los Gallos Blancos buscan recuperar terreno tras la goleada ante Santos Laguna

Continúa el Apertura 2026 de la Liga MX con la jornada de media semana, desde el Estadio Libertad Financiera Atlético San Luis le hará los honores al Querétaro este 20 de octubre en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás verlo a través de ViX Premium, ESPN y Disney+.

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¿Cómo llega San Luis?

Atlético San Luis llega tras rescatar el empate ante Toluca en el Nemesio Diez pese a irse abajo en el marcador con el tanto de Erick Gutiérrez quien abrió el marcador para los escarlatas al minuto 61.

Sin embargo, la visita no bajó los brazos y encontró la oportunidad de empatar en el tiempo agregado. Rafael Llorente Sanz anotó un penalti al minuto 96 para sellar el 1-1.

Jugadores de Atlético San Luis en celebración en la Liga MX | IMAGO 7

Algunos integrantes del equipo potosino agradecieron con aplausos a los fans que se encontraban en una de las cabeceras del inmueble, mientras caminaban rumbo a los vestidores.

Lo mejor sucedió cuando Sebastien Salles-lamonge, Rafa Llorente (autor del gol del empate) y Gibran Lajud, figuras del San Luis, se acercaron a las rejas para regalar sus camisetas.

Toluca y Atlético San Luis repartieron unidades en la jornada sabatina | Mexsport

¿Cómo llega Santos Laguna?

Santos volvió a firmar un contundente triunfo tras golear al Querétaro. Nuevamente Tahiel Jiménez fue la figura al conseguir un triplete y ascórbico llegar a cinco en dos partidos.

Eduardo Aguirre también se hizo presente en el marcador y Javier Güemez completó la cuenta desde el punto penal. La goleada llegó, además, en medio de una racha positiva para los laguneros y ahora ya engola cinco partidos con triunfo.

El conjunto dirigido por Renato Paiva se ha metido en la zona de clasificación y ahora acerca a los primeros puestos en el cierre del Apertura 2026 con rumbo a la Liguilla.

Santiago Homenchenko, jugador de Querétaro, en partido ante Santos Laguna | MEXSPORT

Fecha: 20 de octubre

Hora: 19:00hrs

Transmisión: ViX Premium, ESPN y Disney+